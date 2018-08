Non accenna a terminare lo scontro tra il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e l'ex parlamentare radicale ed ex pornostar Ilona Staller, conosciuta dai più come "Cicciolina". In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, la Staller torna a scagliarsi contro Di Maio e riapre la questione del taglio dei vitalizi parlamentari: "Luigi Di Maio mi ha fatto diventare il simbolo dello spreco, mi ha messo alla gogna e ora sui social mi massacrano. Sono stanca, quelli che mi hanno insultato li denuncerò uno per uno. E sto valutando di chiedere al vicepremier i danni".

Nei mesi scorsi, numerose volte l'ex pornostar ha dichiarato che non solo avrebbe fatto ricorso contro la delibera che istituisce il ricalcolo dei vitalizi parlamentari degli ex deputati, ma ha più volte minacciato di querela Di Maio: "Le tue dichiarazioni riguardo me mettendomi sul -Black List – è offensivo!! Chiedimi scusa ufficialmente se non sarò costretto a querelarti!! Non sai neppure e dichiari il falso che io ho fatto il deputato dal 1987-1992 per ben 5 anni!! Ho preso 20,000 voti ero seconda a Marco Pannella e per ben 5 anni ogni santo giorno andavo al parlamento!! Ho fatto 20 proposte di legge è tuttora depositata al Parlamento Italiano! Io prendo 2000 euro nette di vitalizio! Il tuo stipendio parlamentare sicuramente è oltre 10,000 euro al mese!! Concludo di non insultarmi sui giornali perché vado via legale!! E chiedi scusa al giornale che hai menzionato anche un morto defunto da anni dicendo che prende vitalizio!!", scrisse Ilona Staller in un post pubblicato sul suo profilo Facebook nel luglio del 2017.