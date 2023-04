Vuoi andare a Londra per l’incoronazione di Carlo III? 10 cose da sapere (e da fare) Guida al weekend dell’incoronazione a Londra: le mostre da vedere, gli eventi gratuiti, i luoghi chiusi al pubblico e i consigli per non avere sorprese.

A cura di Beatrice Manca

Sono passati 70 anni dall'ultima volta che un re è stato incoronato nell'abbazia di Westminster. Era il 1953 e una giovanissima Elisabetta II cambiava il corso della storia, con una cerimonia trasmessa in tv. Oggi tocca al figlio, Carlo III, in un mondo completamente nuovo tra social network e voli low cost. La grande incoronazione del 6 maggio 2023 richiamerà a Londra una folla di turisti, tra gli appassionati delle vicende royal e i semplici curiosi: l'occasione di vedere la storia da vicino, in effetti, è unica. Se stai organizzando un viaggio a Londra, ecco una guida pratica a cosa vedere (e cosa no). Tutti gli eventi del weekend – tra mostre, té delle cinque e incoronazioni personalizzate – i luoghi chiusi al pubblico e i consigli per non avere brutte sorprese.

1 Il programma dell'incoronazione del 6 maggio

Le celebrazioni per l'incoronazione del nuovo re dureranno l'intero weekend, ma il cuore è la sacra cerimonia del 6 maggio 2023, nell'Abbazia di Westminster. Si tratta dell'evento più sacro, organizzato nei minimi dettagli e intessuto di simboli antichi, dall'olio consacrato fino al trono di 700 anni fa. Dopo, la royal family tornerà a Buckingham Palace in un corteo cerimoniale noto come "La processione dell'incoronazione", che ripercorrerà lo stesso itinerario dell'andata. Il re viaggia in una speciale carrozza. Una volta tornati a Buckingham Palace, il re e la regina consorte appariranno sul balcone per salutare la folla: è l'occasione giusta per vederli, seppur da lontano, insieme a William, Kate Middleton e ai principini.

2 I luoghi chiusi al pubblico per l'incoronazione

Non basta il termine della cerimonia per visitare Westminster Abbey, un luogo ricco di storia e di fascino: l'abbazia resterà chiusa dal 25 aprile al 14 maggio per consentire i preparativi. Chiusi il giorno dell'incoronazione anche Buckingham Palace, Kensington Palace e la Torre di Londra. Il 6 maggio il traffico sarà particolarmente congestionato e limitato nelle vie centrali per consentire il corteo reale. L'intinerario si snoda lungo The Mall attraverso l'Admiralty Arch, poi a sud di Trafalgar Square, quindi lungo Whitehall e Parliament Street, attraverso Parliament Square fino a Broad Sanctuary, prima di arrivare all'Abbazia. Anche le linee metropolitane potrebbero subire variazioni.

Westminster Abbey

3. Dove vedere l'incoronazione di re Carlo

Va da sé che la lista degli invitati al grande evento sia più che ristretta ai capi di governo e alle teste coronate. Moltissime persone però passeranno una notte in strada pur di aggiudicarsi un posto lungo le transenne fuori dall'Abbazia di Westminster e da Buckingham Palace, così come all'Horse Guards Parade e a Parliament Square. Ci sarà un punto di osservazione aperto al pubblico lungo il lato nord del The Mall, oltre che maxi schermi sparsi in tutta la città. Oltre a lunghe ore in piedi bisogna fare attenzione a possibili manifestazioni e proteste. L'alternativa più comoda è quella di guardare la cerimonia in televisione o in diretta streaming: chi si trova nel Regno Unito potrà vederla anche tra parchi e biblioteche attrezzate per l'occasione.

4. Il concerto e il Coronation Lunch del 7 maggio 2023

Le celebrazioni proseguono il 7 maggio con un grande concerto al Castello di Windsor, dove si esibiranno tra gli altri Andrea Bocelli e Katy Perry. I biglietti sono stati già assegnati tramite sorteggio, ma l'evento verrà trasmesso in diretta tv. Chi si trova nel Regno Unito domenica può partecipare al Coronation Big Lunch, feste all'aperto e pranzi in strada organizzati in tutto il Paese, tra cui moltissimi "té delle cinque" di quartiere. La sera ci si può godere lo spettacolo Light Up the Nation: le principali attrazioni londinesi, e non solo, saranno illuminate da giochi di luci, proiezioni, laser e droni.

5. Lunedì 8 maggio è festa nazionale

Il weekend dell'incoronazione si estende anche al lunedì: l'8 maggio 2023 è festa nazionale, il che permette una giornata di vacanza di più, ma potrebbe influire sulle aperture dei negozi e dei ristoranti (controllate sui siti web prima di avventurarvi!). Comunque, tutta la città è in fermento e offre esperienze a tema, dentro e fuori Londra.

6. Occhio ai prezzi di aerei e hotel

Se state meditando una fuga a Londra per l'incoronazione, il momento di prenotare è adesso: viaggiando il 5 maggio, il giorno prima dell'incoronazione, la media dei voli cost si aggira intorno ai 40-50 euro, cifra che potrebbe aumentare ma non esplodere. Molti operatori di settore credono infatti che i turisti eviteranno i giorni più caotici e si riverseranno nel weekend successivo. Secondo un'indagine di Trivago, la media per una notte in hotel è di 254 sterline a notte, a notte rispetto alle 154 sterline dell'anno scorso. Una stanza per l'intero weekend può costare fino all'equivalente di 1000 euro, cifra che si alza nel caso degli alberghi situati nel cuore di Londra.

7. Le mostre da non perdere

Viaggiare nel Regno Unito in questo periodo permette di godere di aperture straordinarie e mostre a tema "royal". Da non perdere assolutamente la mostra Crown to Couture nella residenza ufficiale di William e Kate, Kensington Palace. Una ghiotta occasione per ammirare uno dei luoghi simbolo della corona oltre che una collezione di abiti unici appartenuti a reali e star come Lady Gaga e Lizzo: dall'abito in tessuto d'argento di Carlo II al vestito di cristalli di Beyoncé.

8. I tour e gli eventi fuori Londra

Voglia di fuggire da Londra? In tutto il Regno Unito vengono organizzati tour nei luoghi legati alla famiglia reale inglese. Potrebbe essere l'occasione giusta per visitare le residenze reali di Sandringham, nel Norfolk, o il Castello di Windsor, nel Berkshire. Non solo: nel 2023 compie 70 anni lo yatch Britannia, la casa sull'acqua della regina Elisabetta, che vale una visita. Il 13 maggio invece Liverpool l'Eurovision: obbligatoria una tappa per i fan dei Beatles.

9. I souvenir commemorativi dell'Incoronazione

Prima di tornare a casa è obbligatorio comprare almeno una tazza o un piattino che ricordi questo storico evento. Come ogni appuntamento royal che si rispetti, infatti, anche l'incoronazione di Carlo II avrà il suo merchandise ufficiale, in vendita presso il Royal Collection Shop. Vuoi fare shopping come un vero reale? Obbligatoria una tappa a Sevile Row, cuore della sartoria britannica, al Fortnum & Mason per il cibo, da Floris per i profumi su misura e Smythson per articoli di cartoleria.

10. Sì, puoi avere un'incoronazione personalizzata!

Tutti possiamo essere re per un giorno: il London Eye, una delle attrazioni turistiche più famose di Londra, ha creato una speciale Coronation Capsule, aperta al pubblico tra il 29 aprile e l'8 maggio. Durante il giro panoramico si può inscenare la propria incoronazione con oggetti di scena ispirati all'originale e perfino brindare con lo champagne!