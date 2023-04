Dalla corona al red carpet: gli abiti più spettacolari esposti a “casa” di William e Kate Oggi apre “Crown To Couture”, la più grande mostra di moda mai allestita a Kensington Palace.

A cura di Beatrice Manca

Cosa hanno in come Lizzo e re Carlo II? Beyoncé con la corte georgiana? Lizzo con le debuttanti del Settecento? Fanno tutti parte della mostra Crown To Couture, uno degli eventi moda più attesi dell'anno. La mostra traccia un parallelo tra la nobiltà del diciottesimo secolo e i look più iconici dei red carpet attuale, mostrando come le star prendano ispirazione continuamente dai reali. Se gli abiti esposti sono grandiosi, la location non è da meno: si tratta della più grande mostra mai allestita a Kensington Palace, residenza londinese dei principi di Galles, William e Kate.

Gli abiti della mostra Crown to Couture

Nelle magnifiche sale e nei corridoi del palazzo sono esposti alcuni degli abiti più famosi delle star, in un ideale collegamento con la corte georgiana e i suoi cerimoniali. Le mode sono cambiate, ma il "power dressing", l'arte di vestirsi per fare colpo e per sottolineare il proprio status, è rimasta la stessa.

Lizzo in Thom Browne

Alcuni dei pezzi sono veri e propri pezzi della cultura pop contemporanea: l'abito dorato di Peter Dundas indossato da Beyoncé per i Grammy Awards 2017, il vestito rosa Oscar De La Renta di Billie Eilish al Met Gala 2021 e il look "Sun God" di Billy Porter di The Blonds per il Met Gala 2019.

Billie Eilish al Met Gala 2021

Come visitare Kensington Palace

Non a caso, la mostra è stata curata dallo scenografo di Alexander McQueen, Joseph Bennett, che ha costruito un dialogo tra passato e presente attraverso gioielli. La mostra è aperta dal 5 aprile al 29 ottobre 2023 e permette anche di ammirare dall'interno gli State Apartments di Kensington Palace, uno dei luoghi più affascinanti della monarchia britannica. A poca distanza da quei saloni, infatti, hanno vissuto sia Lady Diana che il principe William con la consorte Kate Middleton. Incontrare i principi di Galles però sarà difficile: lo scorso anno si sono trasferiti con i figli lontani dal caos di Londra.