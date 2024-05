Met Gala 2024, perché Doja Cat ha indossato un vestito bagnato: il segreto del wet look

video suggerito

Doja Cat in Vetements

Al Met Gala 2024 i look floreali sono andati per la maggiore. Hanno interpretato così il tema della serata molte delle celebrities che hanno sfilato al Metropolitan Museum of Art per il prestigioso evento: Nicki Minaj per esempio, ma anche Dove Cameron (assieme al fidanzato Damiano David dei Maneskin). Doja Cat ha fatto una scelta di stile controcorrente, distaccandosi molto dai look degli altri invitati. Ha puntato su qualcosa di molto diverso, pur rispettando il dress code, che doveva ispirarsi al racconto "The Garden of Time".

Il significato del wet look di Doja Cat

Doja Cat sa come far parlare di sé e ama farlo. L'anno al Met Gala aveva attirato l'attenzione con un look firmato Oscar De La Renta color argento. Il tema della serata era un omaggio al defunto designer Karl Lagerfeld e lei per l'occasione lei si era tramutata nel suo gatto, Choupette, con tanto di protesi facciali per imitare le fattezze feline! Quest'anno è andata controcorrente rispetto alle scelte di stile degli altri invitati, ha preferito qualcosa di originale e inaspettato.

Doja Cat in Vetements

A differenza dei tradizionali fiori, che immediatamente vengono in mente pensando a un giardino, lei ha sfilato sul red carpet con un maxi abito bianco completamente bagnato, una sorta di lenzuolo. La creazione è firmata Vetements e l'ha abbinata a un paio di sandali color argento con tacco alto e plateau. Proprio Guram Gvasalia, fratello di Demna e Direttore creativo del brand, era con lei sul red carpet. I due ultimamente sono stati avvistati spesso insieme.

Doja Cat in Vetements

Intervistata da Entertainment Tonight direttamente sul tappeto rosso, Doja Cat a proposito del suo outfit ha spiegato: "So che le persone si aspettano fiori, ma il mio fiore preferito è il fiore più usato. Ed è il cotone. Volevo indossare una maglietta bianca, anche perché una maglietta bianca è senza tempo. Lo trovo molto poetico – ha continuato – Sapevo che non si sarebbe mimetizzato troppo e a me non piace molto mimetizzarmi". La cantante ha anche rivelato il trucco per far sembrare bagnata la maxi T-shirt: "Non dovrei rivelare il segreto, ma è tutto gel per capelli!". Ha aggiunto un ulteriore tocco glam e drammatico al tempo stesso con delle lacrime finte argentate disegnate sul viso.

Doja Cat e Guram Gvasalia

Doja Cat fa coppia con Guram Gvasalia

Doja Cat e Guram Gvasalia sono stati avvistati all'esterno del loro hotel poco prima dell'inizio del Met Gala. La cantante indossava un look diverso, che ha cambiato all'ultimo momento, per sfilare sul red carpet. Indossava un vero e proprio asciugamano avvolto al torno al corpo, con tanto di turbante sulla testa, proprio come se fosse appena uscita dalla doccia.