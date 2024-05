video suggerito

Linda Evangelista torna al Met Gala dopo quasi dieci anni, il look total white della top model L’indossatrice ha fatto il suo come-back a uno degli eventi più importanti del fashion system dopo una lunga latitanza. La scelta di indossare il bianco non è casuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Linda Evangelista in Khaite al Met Gala

Linda Evangelista fa il suo grande come-back al Met Gala. Dopo nove anni di assenza da uno degli eventi più famosi del fashion system, la top model degli anni Novanta torna a salire le gradinate del museo newyorkese.

La modella canadese si è presentata alla serata con un look total white incantando il pubblico e i fan. Conferme e ritorni quindi, per il Met Gala 2024, che ha visto tra i suoi protagonisti Kim Kardashian, ormai ospite fissa, e Zendaya che è stata vista per l'ultima volta all'evento organizzato da Anna Wintour nel 2018 e che quest'anno ha avuto il ruolo di co-host assieme a Jennifer Lopez, Chris Hemsworth e Bad Bunny.

Linda Evangelista in Kahite al Met Gala

Il look di Linda Evangelista per il Met Gala

Per il suo ritorno sulle gradinate del Met la celebre modella ha scelto un outfit realizzato su misuro e firmato Khaite. L'abito bianco, elegantemente drappeggiato in gazar di seta biologica era caratterizzato da una parte sopra senza maniche molto voluminosa e una gonna a palloncino lunga fino alla caviglia. A dare un tocco ancora più sofisticato alla mise i guanti da opera trasparenti e un paio di orecchini Ana Khouri realizzati con tormalina, diamanti e con oro da 18 carati. Il look è stato completato da un paio di sandali intrecciati dal tacco basso.

Il ritorno in pubblico della top model

Per molti anni Linda Evangelista è stata lontana dai riflettori, complice un intervento di chirurgia estetica che l'aveva sfigurata. Di recente ha deciso di non nascondersi più e ha raccontato la sua esperienza alla rivista People, nella speranza di poter aiutare anche altre donne. Sono poi arrivate le apparizioni in prima fila alle sfilate, come quella di Fendi a Milano per la Fashion Week di settembre, e quella di Saint Laurent alla settimana della moda parigina. In questi ultimi eventi ha sempre scelto abiti neri e rigorosi, per questo nel Met Gala ha visto l'occasione per rinnovare il suo stile, abbandonare il total black e svelarsi in una nuova veste eterea.