La trasformazione di Linda Evangelista: dalle passerelle anni ’90 allo stile dark e rigoroso Ricordate quando Linda Evangelista era una delle top model che spopolavano negli anni ’90? Ieri è tornata alle sfilate di Parigi, ha partecipato come ospite allo show di Saint Laurent, rivelando il suo nuovo stile sobrio e rigoroso ma allo stesso tempo super chic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Linda Evangelista è stata una delle top model che hanno fatto la storia della moda negli anni '90 e, nonostante il tempo che passa, ancora oggi continua a essere considerata iconica. Nelle ultime ore è tornata alle sfilate, lo ha fatto in qualità di ospite allo show di Saint Laurent che si è tenuto ieri sera durante la Paris Fashion Week dedicata alla stagione A/I 2024-25. Al suo fianco c'erano altri nomi leggendari come Carla Bruni e Kate Moss ma è stata lei ad attirare l'attenzione dei media, in che modo? Ha detto definitivamente addio agli abiti colorati e originali degli esordi, il suo nuovo stile è all'insegna della sobrietà e dell'eleganza senza tempo.

Il nuovo stile di Linda Evangelista

Siamo sempre stati abituati a vederla meravigliosa e raggiante sulle passerelle internazionali più ambite ma oggi le cose sono cambiate e non solo a causa dell'avanzare dell'età: Linda Evangelista sembra aver anche stravolto il suo stile.

Linda Evangelista con Gianni Vesace e le top anni '90

Niente più slip dress di seta, look variopinti e sofisticati look all'insegna delle tendenze di stagione, da qualche anno a questa parte la modella punta tutto sulla sobrietà e sull'eleganza senza tempo.

Leggi anche Carla Bruni, tuta worker e guanti di pelle per il ritorno alle sfilate di Parigi

Linda Evangelista negli anni '90

Alla sfilata di Saint Laurent, ad esempio, è apparsa super rigorosa in un abito giacca doppiopetto abbinata a collant coprenti e scarpe basse ma la verità è che già da tempo sceglie degli outfit dark, formali e minimal. Insomma, Linda Evangelista si è lasciata alle spalle le provocazioni e l'audacia giovanile, ora è una donna matura dalla classe semplice e formale.

Linda Evangelista in passerella negli anni 2000

Linda Evangelista e l'intervento di chirurgia fallito

Qualche anno fa Linda Evangelista ha raccontato il dramma vissuto dopo essersi sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia estetica. Non le piaceva più il suo corpo e ha deciso di ricorrere alla criolipolisi, una procedura di dermatologia non invasiva per rimuovere il tessuto adiposo in eccesso.

Linda Evangelista in total black nel 2023

Sebbene venga considerata un'alternativa meno rischiosa della liposuzione, la top si è ritrovata ad affrontare un'esperienza drammatica. Voleva ridurre i rigonfiamenti di grasso sotto il mento, sulle cosce, sull'addome, sui fianchi, sulla schiena, sui glutei e sugli avambracci, ma il trattamento ha avuto un effetto collaterale chiamato Paradoxical Adipose Hyperplasia.

Linda Evangelista oggi

Cosa significa? Che il grasso è aumentato invece di diminuire. Dopo un iniziale momento di depressione, oggi Linda non si sente più in colpa per quella scelta sbagliata e sta tornando ad amarsi così com'è.