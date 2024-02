Carla Bruni, tuta worker e guanti di pelle per il ritorno alle sfilate di Parigi Ieri sera si è tenuta a Parigi la sfilata A/I 2024-25 di Saint Laurent e tra gli ospiti non poteva mancare Carla Bruni. Per il ritorno alla Fashion Week ha puntato tutto sulla tuta worker, un vero e proprio must dell’inverno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Continua il mese dedicato alle Fashion Week: ora le sfilate si sono trasferite a Parigi e sono moltissime le Maison di fama internazionale pronte per presentare le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2024-25. Ieri ad "aprire le danze" è stata Maria Grazia Chiuri con Dior, mentre in serata è stato il turno di Saint Laurent. Le star non si sono lasciate sfuggire degli eventi tanti glamour e non hanno esitato a volare in Francia per occupare le prime file dei front-row. Certo, Chiara Ferragni ha preferito ancora una volta disertare (mandando però la sorella Valentina), ma a farle concorrenza sono arrivate una serie di dive senza tempo, prima tra tutte Carla Bruni.

Carla Bruni con le top model leggendarie alla Fashion Week

Carla Bruni non è stata solo la première dame francese accanto al marito Nicolas Sarkozy, ex Presidente del paese, ha anche un passato di successo nella moda. Musa di Versace, fin da giovanissima ha incantato tutti con la sua bellezza e col suo fascino, diventando una vera e propria icona.

Carla Bruni alla sfilata di Saint Laurent

Ad oggi, sebbene siano passati decenni da quando spopolava in passerella, ha mantenuto intatto il suo legame col fashion system. Non sorprende, dunque, che partecipi sempre alle sfilate che si tengono a Parigi, la città che l'ha "adottata" da anni. Ieri, ad esempio, era tra gli ospiti dello show di Saint Laurent insieme ad altre leggendarie top, da Linda Evangelista a Kate Moss.

Il look di Carla Bruni a Parigi

Cosa ha indossato Carla Bruni per lo show di Saint Lauren in Place Jacques Rueff? Niente abiti da sera, tailleur mannish o tubini bon-ton, ha preferito seguire il trend più gettonato di stagione, quello della tuta worker.

Carla Bruni in Saint Laurent

Ha indossato una maxi tuta oversize di Saint Laurent che sembra essere "da lavoro", un modello in verde oliva con i tasconi sia sul petto che sui fianchi, le maniche lunghe e la zip sul davanti. Ha poi aggiunto qualche tocco glamour con dei tacchi a spillo bordeaux, un cintorone di cuoio che le ha segnato il punto vita e dei maxi guanti di pelle in stile diva (l'accessorio must dell'inverno). Occhiali da sole scuri, pelle di porcellana e capelli perfettamente in piega: Carla Bruni continua a essere un'indiscussa icona di splendore a 56 anni.