Viaggi a Natale: qual è il segreto per risparmiare sui voli Volete organizzare un viaggio durante il periodo natalizio? Ecco tutti i consigli da seguire per risparmiare sui voli.

A cura di Valeria Paglionico

Il periodo di Natale si avvicina e sono moltissimi coloro che approfitteranno dei giorni di festa, dei ponti e di Capodanno per organizzare qualche viaggio invernale. Chi non vorrebbe acquistare regali tra i mercatini più belli d'Europa o magari accogliere il 2024 in un'altra città? Chiunque sia andato alla ricerca di un volo in offerta proprio durante le festività avrà però notato che i prezzi sono tutt'altro che economici anche se manca oltre un mese alla partenza. Per fortuna esistono dei piccoli trucchi per risparmiare se si vuole volare nel periodo pre o post Natale: ecco quali sono i consigli da seguire quando si sta per prenotare un viaggio.

Qual è il giorno più economico per partire durante le feste

Volare durante il periodo festivo di solito è molto costoso: trattandosi di ponti e di giornate di ferie un po' per tutti, i prezzi tendono a schizzare alle stelle con molte settimane di anticipo. Il sito di viaggi Kayak ha però analizzato la questione sulla base di 8.000 rotte internazionali: confrontando dati storici che fanno riferimento alle festività natalizie, ha stabilito quali sono i momenti migliori per prenotare un volo e per viaggiare con un risparmio fino al 40%. Il giorno più economico per partire? È in assoluto il 24 dicembre, mentre per quanto riguarda il ritorno bisognerebbe puntare sul 27 dicembre, godendosi così a pieno tutte le ferie.

Mercatini di Natale

Quando prenotare un viaggio "natalizio"

Stando alle statistiche del 2022, il momento migliore per prenotare dei voli per il periodo natalizio è 52 giorni prima della partenza. In questo momento preciso le compagnie aeree proporrebbero i prezzi più economici in assoluto, tanto che i viaggiatori riuscirebbero a risparmiare fino al 13% su ogni tratta. Le cose cambiano se si sceglie una meta esotica dove c'è il sole anche in inverno: in questo caso il viaggio va prenotato 21 giorni prima (si riesce a risparmiare fino al 40%). Se si vuole andare ad esempio a Bangkon, Thailandia, il momento ideale per partire è il 12 dicembre con ritorno il giorno di Natale. A questo punto, dunque, non resta che provare, così da godersi la magia delle feste lontani dalla normale quotidianità.

Leggi anche Elettra Lamborghini si prepara per il video di Caramello: qual è il suo segreto per un lato b perfetto