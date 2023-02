Tutti i colori del Carnevale di Rio tra parate, carri allegorici, samba e maschere In questi giorni Rio de Janeiro festeggia in grande stile il Carnevale. Il cuore pulsante dell’evento sono le parate che si svolgono nel Sambodromo.

A cura di Giusy Dente

Il Sambodromo di Rio è il palcoscenico del Carnevale, quello in cui si svolge la festa della città carioca dinanzi a decine di migliaia di spettatori. È qui che si sfidano le scuole di samba in grandiose parate coloratissime. Durante l'anno la struttura viene utilizzata per organizzare concerti e gare sportive, ma in questo periodo dell'anno non c'è evento che tenga: a dominare la scena è il Carnevale coi suoi carri e le sue maschere.

Come si festeggia il Carnevale a Rio

La festa va avanti per giorni al ritmo trascinante di musica, con esibizioni di ballo, musica dal vivo, sfilate e parate colorate. Viene coinvolta l'intera città e giungono turisti da ogni parte del mondo. Quest'anno la celebrazioni sono iniziate il 17 febbraio e culmineranno il 25 febbraio con la Parata dei Campioni, che segna la fine dei festeggiamenti in modo grandioso. In questa occasione si esibiranno le prime sei scuole di samba classificate, che torneranno a sfilare in tutta la loro magnificenza. Sono proprio le parate delle scuole di samba il cuore pulsante della festa.

Le parate del Carnevale di Rio

Il sambodromo ha una capienza di circa 70.000 posti distribuiti su gradinate, parterre e palchi privati. Da qui il pubblico assiste alle parate, su cui si concentra tutta l'attenzione nei giorni del Carnevale. Ogni anno si comincia con la Sfilata dei bambini, che al pari di quella degli adulti è composta da costumi, maschere, carri allegorici ed esibizioni di samba. Partecipano, però, le scuole di samba per bambini, che fanno da aprifila dell'evento.

Segue Il Gruppo di Accesso (o Gruppo d'Oro): sono le 19 scuole di samba che si contendono il posto nel Gruppo Speciale per il concorso dell’anno successivo. Il Gruppo Speciale è infatti quello più prestigioso, quello in cui solitamente filano famose scuole di samba come Salgueiro, Mangueira e Mocidade, note a livello mondiale. Il Martedì grasso viene scelto, da questo gruppo, il Campione, cioè la scuola che si esibirà nuovamente nella parata finale del 25 febbraio assieme alle altre prime cinque classificate. Chi porterà a casa il titolo quest'anno?