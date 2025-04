video suggerito

Trucchi per risparmiare in vacanza: quali sono i giorni migliori per prenotare e quando partire questa estate Nel rapporto Air Hacks 2025 di Expedia sono contenuti consigli per risparmiare quando si prenota una vacanza: alcuni mesi e giorni sono più costosi di altri.

A cura di Giusy Dente

È tempo di pensare alle vacanze estive. I vacanzieri hanno qualcosa in comune: che si tratti di fan del mare, amanti della montagna, appassionati di sport o gente alla ricerca di relax assoluto, l'obiettivo di tutti è risparmiare. Soprattutto quando il budget è limitato, definire al dettaglio tutte le spese diventa essenziale: c'è da fare minuziosamente i conti così da sapere esattamente che somma destinare al viaggio, quale sarà la spesa per l'alloggio e così via. Sul fronte dei trasporti, con alcune accortezze è possibile risparmiare ed evitare di ritrovarsi col conto in rosso ancora prima di partire. Soprattutto per i viaggi a lungo raggio ovviamente il biglietto è costoso, ma con alcune dritte si può contenere la spesa.

I consigli per risparmiare quando si viaggia

Expedia ha pubblicato anche quest'anno i suoi migliori consigli di viaggio, che riguardano sia le destinazioni da tenere presente che i trucchetti per risparmiare al momento della prenotazione. Tutto è contenuto nel rapporto Air Hacks 2025: il giorno migliore della settimana per prenotare e partire, il mese più economico per viaggiare, le informazioni sull'andamento dei prezzi, gli aeroporti più trafficati, le città con aeroporti in crescita. La finestra di prenotazione ideale si basa sui prezzi medi dei biglietti di andata e ritorno in classe economica da gennaio a ottobre 2024: sono dati provenienti dal database globale di ARC per le vendite di voli aerei.

Confrontando i trend delle prenotazioni del periodo dicembre 2024 – marzo 2025 con lo stesso periodo dell'anno precedente, Expedia ha individuato tre città, che sono quelle di tendenza da prenotare quest'estate. Al terzo posto troviamo Tbilisi, la capitale della Georgia, con un aumento del 145%. Al secondo posto troviamo Basilea (+185%) e al primo posto Zurigo (+225%). È quindi la Svizzera ufficialmente la meta dell'estate 2025.

Secondo il rapporto Air Hacks 2025 di Expedia, la domenica è il giorno più economico della settimana per prenotare una vacanza mentre i prezzi sono più alti di lunedì e venerdì. I viaggiatori nazionali la domenica possono risparmiare il 6%, mentre i viaggiatori internazionali il 17% rispetto alla prenotazione di lunedì o venerdì. Nello specifico, la finestra di prenotazione ideale per risparmiare è 34-86 giorni prima per i voli nazionali e 18-29 giorni prima per quelli internazionali. Il mese più economico per viaggiare è agosto, il più costoso è marzo. Sabato e giovedì sono i giorni più economici per partire: si può risparmiare tra il 15% al 17%.