The Ferragnez 2, le location della serie: dal free climbing a New York al liceo di Chiara Ferragni Dove sono state girate le scene delle prime puntate di The Ferragnez 2? Dall’attico milanese di Chiara Ferragni e Fedez alla scuola a Cremona dell’imprenditrice: ecco tutte le location della serie.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati su Amazon Prime Video con una nuova stagione di The Ferragnez, la serie che racconta della loro quotidianità fatta di progetti professionali e dolci momenti in famiglia. Rispetto allo scorso anno, ora c'è un protagonista in più: la piccola Vittoria, nata proprio pochi mesi prima dell'inizio delle riprese. Nelle prime 4 puntate la coppia ha raccontato alcuni dettagli inediti della propria vita, dalla lotta contro il cancro del rapper ai preparativi per Sanremo dell'imprenditrice, fino ad arrivare all'esperienza al Met Galaesperienza al Met Gala. A fare da sfondo alle loro avventure sono sempre delle location da sogno, da un albergo da mille e una notte a New York all'ormai iconico attico milanese: ecco quali sono tutti i luoghi visitati dai Ferragnez nella seconda stagione della serie.

L'attico dei Ferragnez a Milano

Molte delle scene di The Ferragnez 2 sono state girate nell'ormai iconica casa milanese che appare spesso sui social nelle loro foto e nelle loro Stories. Si tratta di un attico da 410 metri quadri che si trova nella torre Penthouse One 11 delle Residenze Hadid: appena si entra si viene accolti da un enorme open space con divano, poltrone, tavola e angolo cottura, mentre addentrandosi si arriva alle camere da letto. La zona soppalcata è stata riservata agli armadi, mentre da uno dei balconi si accede a una maxi terrazza arredata con oggetti di design che gode di una splendida vista su piazza Tre Torri. Chiara e Fedez vivono qui in affitto ma ora hanno acquistato una nuova casa a CityLife e sono alle prese con i lavori di ristrutturazione (probabilmente si trasferiranno la prossima estate).

I Ferragnez nel loro attico a Milano

Il soggiorno a New York di Chiara Ferragni e Fedez

Per partecipare al Met Gala nel 2022 Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso qualche giorno a New York e in The Ferragnez 2 hanno mostrato anche le location visitate durante il breve viaggio. Hanno soggiornato all'hotel InterContinental New York Barclay, una struttura a 5 stelle situata nel centro di Manhattan, a pochi minuti a piedi dalle principali attrazioni della città, da Times Square alla Fifth Avenue, fino ad arrivare a Central Park e al Rockefeller Center. La coppia ha usufruito di una suite king con vista sulla city, usufruendo di colazione e cena in camera. Quanto costa una notte in questa maxi camera d'albergo? In bassa stagione i prezzi partono da poco più di 1.000 euro (ai quali vanno aggiunti gli extra).

Leggi anche Chiara Ferragni con le mutande che spuntano dai jeans: la moda anni Duemila è tornata

L’hotel InterContinental New York Barclay

Chiara Ferragni, dove ha fatto free climbing a New York

Poco prima di lasciare New York Chiara Ferragni ha voluto provare un'esperienza forte che di sicuro ricorderà per sempre: il free climbing su un grattacielo. Qual è la struttura a cui si è rivolta? Il The Edge, che permette di salire su una scala sul lato dell'edificio per arrivare sulla cima del grattacielo Hudson Yards a un’altezza di 365 metri. Se da un lato Fedez si è limitato a visitare la location, l'imprenditrice ha acquistato un biglietto per il City Climb at Edge e, protetta da un'apposita imbracatura e seguita dallo staff, ha conquistato "L'Apice" sporgendosi nel vuoto dal punto più alto della location. L'esperienza è durata due ore in tutto, lo staff le ha fornito una tuta creata ad hoc e ha seguito ogni suo singolo passo, così che tutto funzionasse in sicurezza. Quanto è costato? 189,90 euro a persona.

Il City Climb at Edge

Il ritorno nella città natale di Chiara Ferragni

Tra i momenti più emozionanti delle prime puntate di The Ferragnez 2 c'è stato il ritorno di Chiara Ferragni nella sua città natale. Ha affrontato il viaggio con uno dei migliori amici (ed ex compagni di classe) Filippo Fiora ed è stata poi raggiunta da Veronica Ferrara e dal piccolo Leone. Come prima cosa ha fatto visita alla sua vecchia scuola, il Liceo ginnasio statale Daniele Manin in Via Felice Cavallotti, passeggiando tra i corridoi e divertendosi a ricordare dei simpatici aneddoti (come quando fu spedita in direzione per aver fumato sulle scale antincendio). Dopo aver pranzato alla toasteria dove mangiava da ragazzina appena uscita da scuola, non poteva che fare un salto nella sua vecchia casa, una villetta in cui aveva una camera "riservata", arredata con un divano zebrato e con un maxi armadio riempito con le prime borse griffate e con le collane fatte a mano che vendeva.

Chiara Ferragni e Filippo Fiora tornano a Cremona

The Ferragnez 2, la location per la vacanza in famiglia

Nella quarta puntata di The Ferragnez 2 Chiara e Fedez si sono concessi una vacanza di famiglia solo con i piccoli Leone e Vittoria. Come consigliatogli dal terapeuta, hanno avuto il bisogno di "staccare la spina" dalla normale quotidianità, allontanandosi sia dal lavoro che dalla mondanità. Dove hanno soggiornato? A Cassano Magnago in una villa privata con un ampio open space e diverse camere da letto, anche se il punto forte della location era l'enorme giardino. Oltre ad avere una maxi piscina (che è però rimasta inutilizzata), la struttura godeva anche di un mini parco giochi ed è stato lì che Leone e Vittoria hanno giocato tra giostre e altalene. Non si conosce con precisione qual è la villa presa in affitto ma le strutture simili nei paraggi costano almeno 600 euro a notte.