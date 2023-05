Cosa succede al fitting prima di un red carpet: Chiara Ferragni e Fedez lo rivelano in The Ferragnez 2 In The Ferragnez 2 Chiara Ferragni e Fedez hanno raccontato la loro esperienza al Met Gala del 2022. Cosa è successo la sera prima del red carpet durante l’ultimo fitting?

A cura di Valeria Paglionico

L'attesa è ormai finita: su Amazon Prime Video sono arrivate le prime quattro puntate della seconda stagione di The Ferragnez 2 e, a giudicare dall'incredibile seguito, si stanno rivelando già un successone. I due "capo famiglia" Chiara Ferragni e Fedez hanno presentato lo show durante un'esclusiva anteprima aperta al pubblico che si è tenuta il 17 maggio all'Arco della Pace, Milano, approfittandone per mostrarsi in pubblico con dei sofisticati look coordinati. Nelle nuove puntate vengono affrontati diversi argomenti, dal momento difficile vissuto dal rapper ai preparativi per Sanremo dell'imprenditrice, fino ad arrivare alla quotidianità di Leone e Vittoria (che nella realtà non vestono sempre in coordinato). I due, inoltre, hanno rivelato anche cosa succede davvero durante un fitting prima di un red carpet.

La prima volta di Chiara Ferragni al Met Gala

Le riprese di The Ferragnez 2 sono cominciate nei primi mesi del 2022 ed è per questo che si rivedono molti dei momenti "già noti" ai loro fan. Nel maggio dello scorso anno, ad esempio, Chiara Ferragni e Fedez parteciparono al Met Gala, puntando tutto su degli outfit elegantissimi e sofisticati firmati da Donatella Versace. I dettagli che solo in pochi conoscevano? Innanzitutto Chiara da giovanissima si scambiò alcuni messaggi con Jared Leto, uno dei grandi protagonisti della serata. Come se non bastasse, per lei non si trattava della prima volta all'atteso evento newyorkese, ci aveva già partecipato agli esordi della carriera come ospite di Calvin Klein. Nel 2022, però, per lei fu molto più emozionante, visto che aveva il marito al suo fianco.

Chiara Ferragni al Met Gala nel 2015

Cosa è successo prima del Met Gala a Chiara Ferragni e Fedez

La sera prima del Met Gala Chiara e Fedez hanno fatto l'ultimo fitting in presenza di Donatella Versace (che proprio in quel giorno festeggiava anche il compleanno). Di cosa si tratta? Di una prova generale che precede il red carpet vero e proprio, viene fatta con lo stilista che ha firmato gli abiti. Ai Ferragnez venne richiesto di vestirsi di tutto punto con tanto di gioielli, trucco e acconciatura: se da un lato Chiara ne approfittò per provare due diversi make-up sugli occhi, Fedez rimase in accappatoio fino all'ingresso della designer. Fu poi Donatella a "dare il placet" poco dopo aver definito gli ultimi dettagli, dal papillon da aggiungere al completo di Fedez al blazer da abbinare al minidress di Chiara per l'after party. I consigli per posare su un red carpet tanto ambito? Come rivelato dal rapper, basta tenere le sopracciglia alzate e accennare appena un sorriso (anche se l'espressione che ne deriva potrebbe risultare decisamente poco naturale).