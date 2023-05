Il primo lavoro di Chiara Ferragni: mostra “il kit della piccola imprenditrice” in The Ferragnez 2 Nella serie The Ferragnez 2 Chiara Ferragni torna nella sua casa d’infanzia a Cremona e mostra a Leone i primi prodotti realizzati e venduti.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Ferragnez 2: la serie ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tutti conosciamo Chiara Ferragni come un'imprenditrice digitale di successo. Da blogger è diventata a una delle fashion influencer più seguite al mondo, fino a lanciare un suo marchio, Chiara Ferragni Brand. Ma anche da bambina ha sempre avuto la "stoffa dell'imprenditrice": lo ha svelato nella serie The Ferragnez 2 mostrando alle telecamere la sua cameretta d'infanzia.

Chiara Ferragni torna a Cremona in The Ferragnez 2

Il 18 maggio sono usciti su Amazon Prime Video i primi quattro episodi della seconda stagione della serie The Ferragnez, che segue le vicende della famiglia più social d'Italia. La messa in onda è stata anticipata da una proiezione aperta al pubblico all'Arco della Pace, dove l'imprenditrice ha sfoggiato un abito da sera scintillante con i guanti. Per il gran finale bisogna aspettare (i nuovi episodi usciranno il 25 maggio) ma intanto non sono mancate le rivelazioni: dai preparativi per il Met Gala fino agli abiti preferiti di Sanremo 2023. In uno degli episodi Chiara Ferragni torna a Cremona, la sua città d'origine, e porta il figlio Leone nella casa dov'è cresciuta, accompagnata dagli amici di sempre Filippo Fiora e Veronica Ferraro.

Chiara Ferragni vendeva collane agli amici

Nella sua vecchia stanza, tra borsette anni Duemila e album di Leonardo di Caprio, Chiara Ferragni ritrova una scatola che contiene "il kit della piccola imprenditrice", come dice lei stessa. Di che si tratta? Di collane fatte in casa con perle di plastica colorata e ciondoli pop, che Chiara Ferragni assemblava e vendeva agli amici ai tempi della scuola. Alcune sono molto vistose e colorate (una ha una statuina di Biancaneve come ciondolo) tanto che l'amica scherza: "Erano belle perché potevi metterle con qualunque cosa, erano minimal… discrete". Dimostrando già un piglio da businesswoman, la giovane Chiara vendeva le collane agli amici a 55 euro (o 80 euro, secondo la versione di Veronica Ferraro). Chissà se poteva immaginare che un giorno avrebbe prodotto una vera linea di gioielli!