Chiara Ferragni mostra la sua cameretta in The Ferragnez 2 (con le prime borse e le foto di classe) Nei primi episodi della stagione 2 di The Ferragnez, Chiara Ferragni torna nella casa dove viveva a Cremona e mostra a Leone la sua vecchia stanza.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni, foto d’archivio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Ferragnez 2: la serie ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La serie tv The Ferragnez è stata rinnovata per una seconda stagione (uscita il 18 maggio su Amazon Prime Video) e i primi episodi hanno già svelato agli spettatori qualche dettaglio in più sulla vita privata di Chiara Ferragni e Fedez e della loro famiglia, dai preparativi per il Met Gala al vezzo di vestire i figli coordinati. In uno dei primi episodi vediamo l'imprenditrice digitale tornare nella sua città natale, a Cremona, e torna a visitare la casa dov'è cresciuta, mostrando alle telecamere la sua cameretta d'infanzia.

La camera di Chiara Ferragni con un divano zebrato

Durante la serie The ferragnez l'imprenditrice digitale fa un tuffo nel passato e torna nella città dov'è cresciuta, Cremona: qui visita il suo vecchio liceo, incontra la baby sitter che l'ha cresciuta quando era piccola e poi fa visita al padre Marco, che le apre la porta del suo appartamento. In questa gita, Chiara Ferragni è accompagnata dal figlio Leone e dagli amici Filippo Fiora e Veronica Ferraro. La cameretta, spiega, è praticamente identica a quando l'ha lasciata: accanto al letto si vede un divano zebrato pieno di cuscini e sulla parete le foto d'infanzia e degli anni della scuola. Indicando una foto di classe dei tempi del liceo, Leone ha subito riconosciuto la mamma, prima di giocare con una sveglia a forma di rana e con le collane artigianali che la giovane Chiara vendeva alle amiche.

Chiara Ferragni a 15 anni

L'idolo di Chiara Ferragni da bambina

Tra i ricordi di quel periodo emergono anche le prime borse dell'imprenditrice, tra cui una "borsa prato" con un morbido tessuto verde trapuntato di fiorellini colorati, e una "borsa bustier" rosa candy che riproduce le forme di un corpetto femminile. Scherzando con gli amici, Chiara Ferragni racconta anche del suo idolo d'infanzia: Leonardo Di Caprio. Alle telecamere mostra il raccoglitori con tutti i ritagli e le foto sull'attore: tra le pagine ci sono anche dei tatuaggi trasferibili che si è divertita a provare con gli amici.