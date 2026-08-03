Sorrento contro l’overtourism: cosa cambia ora che ha aderito alla carta di Amalfi

Sorrento continua a essere presa d’assalto dai turisti internazionali ma per limitare l’overtourism ha deciso di aderire alla Carta di Amalfi: cosa significa e cosa cambia per chi organizza una vacanza qui?

Con l'arrivo delle vacanze si torna a parlare di overtourism, il fenomeno sempre più diffuso nelle mete turistiche gettonate che in estate vengono letteralmente invase dai visitatori, rendendo impossibile la vita dei residenti. Sorrento, in provincia di Napoli, ha deciso di reagire aderendo alla Carta di Amalfi: cos'è e cosa prevede? Ecco cosa cambia per tutti coloro che hanno in programma di concedersi una fuga nella cittadina della Costiera.

Chi ha aderito alla Carta di Amalfi

Cos'è la Carta di Amalfi? Un protocollo istituzionale che gestisce i flussi turistici nelle città, nei borghi e nei piccoli comuni che combattono costantemente contro l'overtourism. Nata nell'aprile 2025 su iniziativa dei sindaci di Amalfi, Daniele Milano, e di Capri, Paolo Falco, la Carta di Amalfi ha creato un "filo rosso" tra le principali destinazioni turistiche italiane che vivono le stesse criticità per il numero sempre crescente di visitatori. I 7 comuni fondatori sono Amalfi, Capri, Arzachena – Porto Cervo, Cortina d'Ampezzo, Courmayeur, Pinzolo – Madonna di Campiglio e Polignano a Mare, a cui successivamente si sono aggiunti anche Positano, Ravello, Ischia, Taormina. Ora, come annunciato dal sindaco Corrado Fattorusso, anche Sorrento è entrata a far parte della lista.

Cosa prevede il protocollo contro l'overtoutism

La Carta di Amalfi non è nata con l'obiettivo di limitare il turismo, vuole semplicemente renderlo più sostenibile, soprattutto nei periodi di alta stagione. Niente più folle eccessive, sbarchi continui e strade congestionate, i comuni che hanno aderito al protocollo hanno ottenuto il permesso di assumere un numero maggiore di agenti di Polizia Municipale, essenziali per rendere le città più sicure e vivibili. Così facendo, inoltre, si garantiscono servizi di vigilanza notturna fino alle ore 4.00 durante i mesi di agosto e settembre. Ora si sta continuando a lavorare affinché ai sindaci vengano dati maggiori poteri,, in modo tale che possano intervenire in modo rapido ed efficace sulle situazioni di maggiore criticità.