Cetara è il borgo nascosto e poco affollato da visitare in Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana è uno dei luoghi più amati al mondo dai turisti internazionali ma spesso finisce per essere vittima di overtourism. Chi non ama le folle eccessive, però, farebbe bene a puntare tutto su Cetara: ecco perché questo piccolo borgo è da visitare.

La Costiera Amalfitana è tra i luoghi più incantevoli al mondo, che puntualmente con l'arrivo dell'estate viene presa d'assalto dai turisti internazionali in cerca di mare cristallino, panorami mozzafiato e scorci iconici. Amalfi, Ravello, Vietri sul Mare, Furore: queste sono solo alcune delle località più rinomate, che però spesso finiscono per diventare vittime di overtourism. La cosa che in pochi sanno è che esiste anche un piccolo borgo nascosto e poco affollato da visitare assolutamente quando si fa un tour della costiera: si tratta di Cetara, ai piedi del Monte Falero, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

Cetara, il borgo "low-cost" della Costiera

Cetara è un borgo di pescatori e, nonostante la popolarità della Costiera Amalfitana, ha mantenuto intatta la sua natura. Famoso in tutto il mondo per la colatura di alici, per la tradizione nella pesca e per la lavorazione del tonno, vanta anche una meravigliosa costa bagnata da uno splendido mare cristallino. A differenza delle altre province della costiera, qui non ci sono solo lidi da decine di euro al giorno, è possibile anche trascorre la giornata sulle spiagge libere ampie, attrezzate e poco affollate, così da concedersi un pizzico di relax in formato low-cost. Il dettaglio da non sottovalutare? Il borgo di Cetara blocca l'accesso alle auto nel momento in cui i parcheggi sulle strisce blu sono terminati. In quel caso, chi vuole visitarla può lasciare il proprio mezzo su uno dei parcheggi privati in collina.

Cetara

Cosa fare a Cetara in estate

Cosa fare a Cetara? La giornata qui deve cominciare con un tuffo tra le acque cristalline visibili praticamente da ogni angolo del borgo, si può continuare con una visita alla Torre Vicereale e alla Chiesa di San Pietro Apostolo, il patrono del luogo, e per concludere ci si può concedere una passeggiata tra i vicoli e gli angoli pittoreschi. Naturalmente non può mancare una degustazione delle specialità locali a base di pesce (il più delle volte pescato in giornata). Tra i ristoranti più rinomati c'è il San Pietro, che proprio di recente ha riaperto le porte in piazzetta ma mantenendo intatta la sua tradizione fatta di pescato locale, stagionalità e legame con il golfo. Insomma, Cetara è la perla della Costiera Amalfitana da visitare se si va alla ricerca di bellezza, relax e tradizione culinaria.

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