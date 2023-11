Sagre d’autunno in Italia nel weekend del 18 e 19 novembre 2023: gli eventi da nord a sud Da Formaggi in Piazza a Sondrio a Bacco nelle Gnostre a Bari, ecco da nord a sud le sagre più belle in programma per il weekend del 18 e 19 novembre.

A cura di Giusy Dente

Cosa fare nel week end? In questo periodo le proposte non mancano e si tratta soprattutto di sagre. Da nord a sud del Paese questi eventi sono amatissimi: in ogni regione ne vengono organizzate tantissime, per scoprire i tesori del territorio. Dai prodotti della gastronomia alle creazioni dell'artigianato locale, sono momenti di festa collettiva che entusiasmano grandi e piccini. Ecco cosa c'è in programma nei giorni 18 e 19 novembre 2023 nelle principali regioni.

Gli eventi in Lombardia e Piemonte

Formaggi in Piazza è l'evento da non perdere a Sondrio, strutturato in mercatini, laboratori dove imparare a fare il formaggio e stand dove assaporare prelibatezze locali. Imperdibile anche La Festa del torrone in una città considerata la patria di questa prelibatezza, Cremona. Tra le sagre piemontesi spicca quella dedicata al pregiatissimo tartufo: la Fiera del Tartufo Bianco d'Alba. A questa si aggiungono la Sagra della Zucca il 18 e 19 novembre 203 a Santena (Torino) e la Sagra della Bagna Cauda negli stessi giorni a Caraglio (Cuneo).

Le sagre in Lazio e Marche

La castagna è il prodotto autunnale per eccellenza a cui Frascati dedica tre giorni di festa: da venerdì 17 novembre a domenica 19 novembre, in viale Annibal Caro torna La Castagnata. E a proposito di eccellenze del territorio, Campoli Appennino in provincia di Frosinone ha in programma nel weekend la Festa del tartufo. Per i più golosi, invece, la meta da raggiungere è Ancona dove torna in Piazza Cavour Choco Marche 2023, una full immersion nel mondo del cioccolato.

Il programma in Campania e Puglia

In Campania finalmente è giunto il tempo del il Festival di San Martino Musica, Zeppole e Vino, che purtroppo è stato annullato nei giorni scorsi a causa del maltempo: si svolgerà da venerdì 17 a domenica 19 novembre a San Marco di Castellabate al Rione Rocchetta. Negli stessi giorni, da segnare sul calendario è la Festa della Salsiccia e Friarielli nel casertano, nel paesino Orta di Atella. Passando al beneventano, domenica 19 novembre torna a Cerreto Sannita l'evento Le Domeniche dell’Olio dedicato a un prodotto locale DOP. Tra le migliori sagre del weekend in Puglia spicca a Bari l'attesissimo Bacco nelle Gnostre, appuntamento annuale dedicato ai sapori autunnali della tradizione.