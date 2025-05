Sagre, fiere ed eventi nel weekend dal 9 all’11 maggio: cosa fare regione per regione

video suggerito

Sono tanti gli appuntamenti da nord a sud Italia per trascorrere in allegria il weekend: mostre, fiere, sagre, concerti. Ecco cosa fare da venerdì a domenica.

A cura di Giusy Dente

Aperitivo Festival, Ph. Loris Scalzo

Finalmente è arrivato il weekend ed è tempo di godersi un po' di tempo libero, mettendo da parte gli impegni di lavoro, così da dedicarsi unicamente alle proprie passioni, agli amici, al relax e al divertimento. Ci sono tanti appuntamenti imperdibili da nord a sud Italia: non mancano gli eventi per tutti i gusti. Mostre, itinerari gastronomici, fiere, rassegne, esposizioni, sagre, concerti: chi più ne ha più ne metta. Ecco cosa fare da venerdì a domenica.

Campania: a Napoli si ride con Smile Clown Festival

Dal 9 all'11 maggio la Mostra d'Oltremare ospiterà la settima edizione dello Smile Clown Festival, la grande festa dedicata all'arte del sorriso, all'inclusione, promossa dall’associazione di clownterapia Teniamoci per Mano Onlus. Sono in programma oltre 100 spettacoli a ingresso libero, artisti internazionali, laboratori creativi, giochi gonfiabili, laboratori per tutte le età, performance e momenti di riflessione condivisa. Sabato e domenica è atteso Giobbe Covatta come conduttore. Il tema scelto quest’anno è il "clown sociale" che opera nei contesti più difficili, nelle periferie dimenticate, dove anche le istituzioni hanno perso le speranze.

Avventura sul Titanic a Roma e altri eventi nel Lazio dal 9 all'11 maggio

Il Titanic arriva dritto a Roma, con una experience immersiva resa possibile da tecnologie all'avanguardia. È la prima volta in Italia. Titanic – Un Viaggio nel Tempo al Forte! Trionfale Urban Factory di Roma (Via Trionfale 7400) apre le sue porte l'8 maggio 2025: sarà possibile vivere l'odissea del Titanic, dalla partenza fino alla fatale collisione con l'iceberg che tutti conosciamo.

Aperitivo Festival a Milano e eventi in Lombardia nel weekend dal 9 all'11 maggio

Il Tortona Savona District di Milano ospita un evento food & beverage perfetto per chi è alla ricerca di intrattenimento e condivisione, dove il gusto si fonde con la convivialità. È l'Aperitivo Festival, un vero e proprio itinerario di degustazione e divertimento che si snoda tra banchi dove assaggiare le proposte più innovative della mixology art. Presenti 27 bartender internazionali pronti a proporre le loro creazioni, tradizionali e innovative, per tutti i palati. Appuntamento al Nhow Hotel di Via Tortona 35 da venerdì 9 a domenica 11 maggio dalle ore 17.00 fino alle ore 23.00. Spostandoci in provincia, i fan delle passeggiate all'aria aperta non possono perdersi il secondo weekend di Ville aperte in Brianza, alla scoperta di roseti, siepi scolpite, statue, fontane, giardini in un tripudio di colori e profumi. Tra i giardini iscritti alla rete dei Grandi Giardini Italiani, sono aperti nel weekend quelli di Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate e Villa Arconati a Bollate. Per una serata emozionante, infine, il Teatro Oscar (via Lattanzio, 58/A) propone nelle serate dell'8 e 9 maggio lo spettacolo di Federico Buffa dedicato a Lucio Dalla, che racconta la vita e la musica del grande cantautore. La rappresentazione Lucio Dalla. Il futuro è tra mezz'ora ripercorre la storia di tutte le canzoni presenti nella scaletta del suo ultimo concerto: quello di Montreux a febbraio 2012.

Villa Arconati

E a proposito di teatro, impossibile non menzionare lo spettacolo MAMMA MIA! a Milano fino all'11 maggio 2025. Il Teatro Arcimboldi si tramuterà per l'occasione in una suggestiva isola greca per fare da sfondo a una storia popolarissima e molto amata dal pubblico con protagonisti una madre, una figlia, tre possibili padri. Come sottofondo musicale, i capolavori senza tempo degli ABBA. Dal 1999, anno del debutto, il musical è stato presentato in più di 450 grandi città in tutto il mondo, ha entusiasmato oltre 65 milioni di spettatori con 50 produzioni in 16 lingue diverse. Insomma, è un vero e proprio fenomeno globale. È in programma venerdì (ore 21.00), sabato (ore 16.30 e ore 21.00) e domenica (ore 16.00 e ore 21.00).

MAMMA MIA!

Eventi e sagre in Veneto nel prossimo fine settimana

Dal 9 all'11 maggio Jesolo si trasforma in palcoscenico di qualità per l'alta cucina grazie a Jesolo Gourmet Festival: dodici chef stellati daranno vita a dodici cene esclusive in alcuni ristoranti della città, con possibilità anche di fare degustazioni guidate alla scoperta di vini selezionati e prodotti d’eccellenza locali.

Prorogata nelle Marche la mostra a Fermo su Steve McCurry

Oltre 27.000 visitatori da dicembre 2024 al ponte del 1-4 maggio 2025 hanno affollato le sale di Palazzo dei Priori a Fermo per ammirare da vicino le suggestive fotografie di Steve McCurry. Da qui la decisione di prorogare l'esposizione. Perché rimandare oltre? Questo fine settimana potrebbe essere l'occasione giusta per una full immersion nel mondo di questo artista di fama mondiale. La mostra attraversa i 50 anni della carriera del noto fotografo statunitense: sono circa 50 le fotografie esposte, molte dedicate al tema dei bambini e scattate in India, Birmania, Pakistan, Tibet, Afghanistan, Libano, Etiopia e Cuba.

"Steve McCurry – Children", Palazzo dei Priori, Fermo

In Calabria spazio al Cosenza Comics and Games

Il Cosenza Comics and Games è il più importante evento dedicato al fumetto e alla cultura pop in Calabria. L'evento si compone di una serie di mostre che ruotano attorno a fumetto, videogiochi e miniaturismo, che resteranno aperte fino a venerdì 6 giugno. Immancabili anche le gare cosplay e i tornei. Nel weekend del 10-11 maggio si aggiungerà anche il Festival al Parco Acquatico Santa Chiara di Rende, l’evento parallelo che ospiterà artisti, espositori specializzati in fumetti, videogiochi e giochi da tavolo. Un paradiso per gli appassionati del settore.

Cosenza Comics and Games

In Toscana gli eventi per chi ama la natura

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano propone per il mese di maggio all'Isola d’Elba, un ricco calendario di eventi gratuiti pensati per chi ama la natura, la scoperta scientifica e il contatto autentico con il territorio. In particolare domenica 11 maggio sarà la volta dell'appuntamento con Spiagge e Fondali Puliti, in collaborazione con Legambiente: un'attività di citizen science che coinvolgerà volontari e subacquei nelle operazioni di pulizia e catalogazione dei rifiuti marini.

Rada di Portoferraio a nord dell'isola d'Elba vista da Monte Orello

Bellaria Film Festival e eventi in Emilia Romagna il prossimo weekend

Bellaria Igea Marina (RN) ospita dal 7 maggio al 11 maggio il Bellaria Film Festival, finestra sul cinema indipendente italiano con tanti incontri in programma, ma anche proiezioni cinematografiche. L'evento speciale di venerdì è l'incontro con Luca Marinelli: nella stessa giornata si svolgerà anche la proiezione del film Paternal Leave, in cui recita. Sabato è invece previsto un Talk con Violetta Bellocchio sul suo ultimo libro: Electra (Il Saggiatore, 2024). Domenica la premiazione ufficiale dei vincitori e la consegna del Premio Casa Rossa alla miglior attrice Carlotta Gamba vedrà ospite d'onore lunetta Savino.