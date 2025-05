video suggerito

Sagre, fiere ed eventi nel weekend dal 23 al 25 maggio: cosa fare regione per regione Ecco cosa fare regione per regione da venerdì 23 maggio a sabato 25 maggio. Le proposte includono festival musicali, mostre, le immancabili sagre. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

È una primavera che stenta a esplodere, visto il maltempo che ancora tortura il Paese con freddo e piogge. Ma il weekend è fatto per godersi un po' di tempo con gli amici lontano dalle responsabilità e dalle incombenze, facendo qualcosa che si ama. Ecco quindi cosa fare regione per regione da venerdì 23 maggio a sabato 25 maggio, cosa c'è in programma da nord a sud del Paese, sperando di poter approfittare finalmente anche di un po' di sole. Ce n'è per tutti i gusti: dalle sagre in Campania al Mi Ami a Milano, dalla Enoweek alla mostra romana Orizzonti | Rosso.

Enoweek a Moncalieri nel weekend del 24 e 25 maggio

Al via a Moncalieri la quarta edizione della Enoweek, un weekend dedicato al vino e alla cultura enogastronomica italiana. Sabato 24 e domenica 25 maggio saranno le giornate perfette per gustare i prodotti di etichette provenienti da tutt'Italia. L'ingresso è gratuito e accedendo, il visitatore potrà fare degustazioni illimitate di tutte le bottiglie presenti presso gli stand acquistando il pacchetto degustazione che include calice ufficiale e taschina porta-bicchiere. I momenti di esplorazione del vino e dei suoi abbinamenti proseguono anche nei ristoranti con Moncalieri in Vino.

Moncalieri in Vino

Concerti e passeggiate in Lombardia nel prossimo weekend

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità (che cade il 22 maggio) il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ha organizzato le Camminate nella Biodiversità sabato 24 e domenica 25 maggio 2025. È un modo per sensibilizzare su quanto le piccole scelte quotidiane possano fare la differenza, nel tutelare la biodiversità e quindi l'intero pianeta, in presenza di esperti, come biologi, zoologi, guide naturalistiche, giardinieri e apicoltori pronti ad accompagnare il pubblico durante i tour. Sono tanti i luoghi coinvolti nell'iniziativa, che tocca diverse regioni d'Italia: il Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), i giardini di Villa Panza a Varese, i dintorni del Castello di Masino a Caravino (TO), le vigne di Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia. Per quanto riguarda nello specifico la Lombardia le Camminate saranno organizzate in provincia di Mantova con percorsi nel Bosco Fontana; a Pavia e provincia, dove interesseranno il Parco della Sora e Costa Pelata; a Monasterolo (CR) con la visita serale a Villa Bottini; a Teglio (SO). Ci sono poi le visite speciali nei Beni FAI: Villa Necchi Campiglio a Milano, Palazzo Moroni a Bergamo, Villa Panza a Varese. Per gli appassionati di buona musica, invece, da venerdì a domenica c'è anche Piano City Milano, concerti in parchi, piazze, cortili e case private che si aprono al pubblico per l’occasione. E a proposito di concerti: impossibile non menzionare l'attesissimo Mi Ami Festival all'Idroscalo, 19esima edizione in programma da giovedì 22 a sabato 24 maggio. In programma oltre 70 concerti di artisti affermati e nuove proposte emergenti.

Palazzo Moroni, Bergamo

A Roma una mostra sull'Alta Moda

L'evento romano da segnare in calendario, soprattutto per i fashion addicted, è l'inaugurazione di PM23, il nuovo spazio culturale situato nel cuore di Roma, al civico 23 della storica Piazza Mignanelli, vicino Piazza di Spagna. Ad aprire la programmazione espositiva è Orizzonti | Rosso, una mostra che indaga il colore rosso nell'arte e nella moda. E dire rosso, significa dire Valentino, infatti ci sono Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti dietro l'apertura di PM23 e della mostra, aperta al pubblico da domenica 25 maggio: i visitatori troveranno opere d'arte e ben 50 iconiche creazioni firmate dalla Maison italiana, rigorosamente in total red.

Orizzonti | Rosso

Liguria: riapre il Giardino di Villa Rezzola a Lerici

Da sabato 24 maggio il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano apre al pubblico, restaurato e valorizzato, il Giardino di Villa Rezzola a Lerici, uno dei più bei giardini inglesi liguri. L'antica dimora affacciata sul Golfo dei Poeti, la cui storia documentata comincia nel lontano Cinquecento, è un monumento storico, ma non solo: vanta un paesaggio unico al mondo, di valore culturale e ambientale. Il giardino, in particolare, mette in mostra tutta la sapienza e

l’esperienza degli inglesi in questo campo. Con un investimento di circa 2.300.000 euro, è stato possibile riportare al suo splendore originale questo luogo, così da apprezzarne al massimo il valore storico. Il Bene sarà aperto dal 24 maggio, dal mercoledì alla domenica, dalle ore 10 alle 18. Venerdì 23 maggio apertura esclusiva e gratuita per gli iscritti FAI della provincia di La Spezia e per i residenti di Lerici.

Giardino di Villa Rezzola a Lerici

Sicilia: a Ortigia in mostra gli Impressionisti

Da sabato 24 maggio fino a domenica 28 settembre 2025 la mostra Impressionsiti – Frammenti di luce e colore da Monet a Renoir a cura di Stefano Oliviero sarà ospitata dal Castello Maniace dell’isola di Ortigia, che affaccia direttamente sul Mar Ionio. Il Castello rappresenta un capolavoro dell’architettura militare medievale mediterranea, importante polo culturale e turistico, che diventa il luogo dove celebrare a uno dei movimenti artistici più influenti e innovativi della storia dell’arte occidentale. I visitatori potranno ammirare le opere di grandi maestri dell’Impressionismo francese: Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Berthe Morisot, Edgar Degas, Édouard Manet.

CLAUDE MONET (attr.)_Les Pêcheurs de Poissy_1882 ca_Olio su tela_Collezione privata, Parigi

Puglia: a Lecce torna IntoThePark

Alle Cave di Marco Vito (Lecce) il 25 maggio torna uno degli eventi più attesi della primavera salentina: il festival IntoThePark 2025 dedicato alla cultura, all’arte, alla musica ed al divertimento. Insomma, un'esperienza per unire la comunità con performance artistiche, concerti, lezioni di yoga, ospiti, dj set. Immancabile l'area street food.

IntoThePark

Sagre e fiere in Campania nel weekend dal 24 e 25 maggio

Dal 20 al 24 maggio appuntamento a Napoli per la 17esima edizione di Wine&Thecity, evento che racconta la città attraverso il vino e la creatività, dove si danno appuntamento oltre 100 cantine da tutta Italia in palazzi storici, hotel e giardini segreti partenopei. A Bagnoli c'è invece il Festival della Terra: Parco San Laise (ex base Nato) a partire dalle ore 18.00 accoglierà i visitatori che troveranno laboratori interattivi, area food, musica, tante attività da fare. Per i golosi è da segnare in calendario La Festa della Zeppola di Sant’Eustachio di Montoro (AV), La Sagra della Pancetta, Fave e Pecorino ad Airola (BN).