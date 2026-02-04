Quanto costa un weekend a Cortina d’Ampezzo durante le Olimpiadi invernali

Cortina d’Ampezzo

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 (dal 4 al 22 febbraio 2026) hanno riacceso l'interesse verso questi luoghi, anche al di là dell'aspetto sportivo. Godersi le competizioni in programma è sicuramente l'aspetto attualmente più attrattivo, soprattutto per gli appassionati, ma recarsi nelle sedi olimpiche è anche l'occasione per scoprire questi luoghi. Le gare si svolgeranno tra Milano, Cortina, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero, Anterselva. Ma tutt'intorno ci sono anche una serie di mete famose per le bellezze naturali, incluse le Dolomiti (Patrimonio UNESCO).

Cortina d'Ampezzo, per esempio, si trova proprio nel contesto delle Dolomiti in provincia di Belluno (Veneto): non a caso è soprannominata "La Regina delle Dolomiti". È una nota destinazione sciistica, ma è caratterizzata non solo da piste molto frequentate dai turisti. I suoi paesaggi sono iconici, tra boschi verdi e montagne bianche. Qui trova posto anche il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo che tutela gli habitat alpini e si impegna per la loro conservazione.

Cortina d'Ampezzo ospiterà le gare di diverse discipline: Sci alpino al Tofane Alpine Skiing Centre, Bob-Slittino-Skeleton al Cortina Sliding Centre, Cyrling al Cortina Curling Olympic Stadium. Il Codacons ha già fatto presente il rincaro sui prezzi di ristoranti e strutture ricettive: i listini hanno subito degli aumenti proprio dovuti ai Giochi. Chi ha intenzione di trascorrere qualche giorno sulla neve nelle località del nord Italia deve quindi mettere in conto dei costi maggiorati.

Un esempio della variazione prezzi tra febbraio e marzo in una struttura ricettiva di Cortina

"Basti pensare che per dormire una notte a Milano in occasione dell'apertura dei giochi del 6 febbraio, si spendono fino a 17mila euro per una camera doppia" fa sapere il Codacons. E in effetti ci sono delle variazioni nei prezzi facilmente verificabili, che riguardano anche Cortina. Nel weekend del 7 e 8 febbraio 2026, il prezzo più basso è quello di un appartamento con due camere da letto (max 4 persone) vicino agli impianti di risalita: affittarlo costa 730 euro. Il prezzo, però, scende a 505 euro nel mese di marzo, alle stesse condizioni.

Una notte per due adulti in attico, a 1 chilometro dal centro e a soli 300 m dagli impianti di risalita, costa addirittura 8.645 nel weekend del 7 e 8 febbraio. Ovviamente al costo del soggiorno va sommato quello per il cibo, quello per lo skipass, per l'intrattenimento sul posto. Per la stagione 2025/26 i prezzi dello skipass a Cortina d'Ampezzo ammontano a 650 euro per gli Adulti, con riduzioni applicate a Senior (nati 1960 e prima) e bambini.