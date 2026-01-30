Aumentano i prezzi di ristoranti e hotel per le Olimpiadi: a Milano 17mila euro in camera doppia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chi ama sciare e andare in Settimana bianca, dovrà mettere in conto nei prossimi giorni dei prezzi maggiorati. I costi per i servizi di ospitalità e ristorazione, infatti, subiranno un'impennata a causa dell'avvio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo ha rilevato il Codacons. L'associazione dopo aver già segnalato gli aumenti notevoli nei prezzi degli skipass, ora mette in guardia le famiglie del possibile salasso in arrivo, qualora volessero trascorrere qualche giorno sulla neve nelle località del nord Italia.

Scorrendo le percentuali dei rialzi c'è effettivamente da preoccuparsi. L'associazione ha analizzato dati Istat sui prezzi al dettaglio e ha scoperto che le località sciistiche italiane hanno già registrato negli ultimi anni incrementi a due cifre. Tra dicembre 2021 e dicembre 2025 le tariffe di alberghi, b&b, pensioni hanno registrato un +33,3% in provincia di Belluno, accompagnato da un +22,1% per i prezzi di bar e ristoranti. Leggermente meglio la situazione nella provincia di Trento, con rincari del +30,6% per le strutture ricettive e del +20,1% i servizi di ristorazione. In Valle D'Aosta ci sono aumenti più contenuti rispetto alle altre regioni: "solo" +24,1% sugli alloggi e +14,6% per la ristorazione.

Impennata a Milano, dove i listini di hotel, case vacanza e simili sono saliti in questi quattro anni del +44,8%: è la percentuale più alta in questa categoria. Per la ristorazione, invece, il record spetta al ristorazione +24,4% di Bolzano. L'effetto Olimpiadi si sta facendo sentire forte e chiaro nel capoluogo lombardo. "Basti pensare che per dormire una notte a Milano in occasione dell’apertura dei giochi del 6 febbraio, si spendono fino a 17mila euro per una camera doppia, 16.500 euro per una casa nei pressi di Cortina d'Ampezzo" fa sapere il Codacons.

Il 6 febbraio a Milano si terrà la cerimonia ufficiale di apertura, poi si disputeranno le gare dal 4 al 22 febbraio. Infine sarà la volta della grandiosa Cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. I Giochi coinvolgeranno varie location, sono state designate quattro zone ciascuna dedicata a uno sport specifico. A Milano ci saranno le competizioni di hockey sul ghiaccio per esempio, in Valtellina sarà la volta di snowboard e sci alpinismo, a Cortina andrà in scena il curling; altre discipline invece avranno come location Tofane, Anterselva, Val di Fiemme. Inevitabilmente, dunque, ci saranno aumenti sui listini delle strutture ricettive e nei servizi di ristorazione.