Gli sport olimpici alle Olimpiadi invernali 2026: l’elenco delle discipline e delle sedi di Milano-Cortina
Dal 6 al 22 febbraio si terranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Milano e Cortina saranno il cuore pulsante dei Giochi Olimpici invernali, che però si terranno anche in altre località. A Cortina ci sarà lo sci femminile, mentre a Bormio, in Valtellina quello maschile. Ma si terranno gare anche a Livigno, Anterselva, Predazzo e Tesero.
Ai Giochi invernali parteciperanno 92 nazioni. Debuttano Benin, Guinea-Bissau ed Emirati Arabi. Ritornano Kenya, Singapore, Sudafrica, Uruguay e Venezuela. Russi e bielorussi parteciperanno a titolo individuale. Sono iscritti 2900 atleti: 1538 uomini e 1362 donne, l'Italia ne presenterà 196. 116 i titoli che verranno assegnati. L'hockey su ghiaccio è lo sport con il maggior numero di atleti, segue lo sci.
Tutti gli sport alle Olimpiadi Invernali 2026: la lista completa
Sono sedici le discipline olimpiche che assegneranno medaglie ai Giochi di Milano Cortina 2026. Lo Sci Alpino è la più popolare in Italia, mentre a livello globale sarà seguitissimo l'hockey su ghiaccio, la disciplina che porta il maggior numero di atleti.
- Biathlon
- Bob
- Combinata Nordica
- Curling
- Freestyle
- Hockey su Ghiaccio
- Pattinaggio di Figura
- Pattinaggio di Velocità
- Salto con gli Sci
- Sci acrobatico
- Sci alpinismo
- Sci alpino
- Sci di fondo
- Short track
- Skeleton
- Slittino
- Snowboard
Le sedi di Milano Cortina 2026: la mappa dei luoghi
Le Olimpiadi si svolgeranno a Milano e Cortina, ma non solo. Saranno tecnicamente tre le regioni interessate, anche il Trentino Alto Adige oltre a Lombardia e Veneto.
- Milano: Stadio Meazza di San Siro (cerimonia di apertura)
- Milano: Santa Giulia Ice Hockey Arena (hockey su ghiaccio)
- Rho – Milano: Ice Park Rho Ice Hockey Arena (hockey su ghiaccio)
- Milano Speed Skating Stadium (pattinaggio di velocità)
- Assago – Milano Ice Skating Arena: Unipol Forum (Short Track e Pattinaggio di figura)
- Cortina d’Ampezzo: Olimpia delle Tofane (sci alpino)
- Cortina d'Ampezzo: Sliding Centre (bob, skeleton e slittino)
- Cortina d'Ampezzo: Curling Olympic Stadium (curling)
- Livigno Aerials & Moguls Park: (Sci acrobatico)
- Livigno Snow Park: (Sci acrobatico e snowboard)
- Predazzo: Sky Jumping Stadium (combinata nordica, salto con gli sci)
- Tesero Cross Country Skiing Stadium: (Combinata nordica, sci di fondo)
- Stelvio Ski Centre Bormio: (sci alpinismo e sci alpino)
- Anterselva, Biathlon Arena: (biathlon )
- Verona: Arena di Verona per la cerimonia di chiusura dei Giochi