Gli sport olimpici alle Olimpiadi invernali 2026: l’elenco delle discipline e delle sedi di Milano-Cortina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dal 6 al 22 febbraio si terranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Milano e Cortina saranno il cuore pulsante dei Giochi Olimpici invernali, che però si terranno anche in altre località. A Cortina ci sarà lo sci femminile, mentre a Bormio, in Valtellina quello maschile. Ma si terranno gare anche a Livigno, Anterselva, Predazzo e Tesero.

Ai Giochi invernali parteciperanno 92 nazioni. Debuttano Benin, Guinea-Bissau ed Emirati Arabi. Ritornano Kenya, Singapore, Sudafrica, Uruguay e Venezuela. Russi e bielorussi parteciperanno a titolo individuale. Sono iscritti 2900 atleti: 1538 uomini e 1362 donne, l'Italia ne presenterà 196. 116 i titoli che verranno assegnati. L'hockey su ghiaccio è lo sport con il maggior numero di atleti, segue lo sci.

Tutti gli sport alle Olimpiadi Invernali 2026: la lista completa

Sono sedici le discipline olimpiche che assegneranno medaglie ai Giochi di Milano Cortina 2026. Lo Sci Alpino è la più popolare in Italia, mentre a livello globale sarà seguitissimo l'hockey su ghiaccio, la disciplina che porta il maggior numero di atleti.

Biathlon

Bob

Combinata Nordica

Curling

Freestyle

Hockey su Ghiaccio

Pattinaggio di Figura

Pattinaggio di Velocità

Salto con gli Sci

Sci acrobatico

Sci alpinismo

Sci alpino

Sci di fondo

Short track

Skeleton

Slittino

Snowboard

Le sedi di Milano Cortina 2026: la mappa dei luoghi

Le Olimpiadi si svolgeranno a Milano e Cortina, ma non solo. Saranno tecnicamente tre le regioni interessate, anche il Trentino Alto Adige oltre a Lombardia e Veneto.