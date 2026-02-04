sport
Olimpiadi Invernali 2026

Gli sport olimpici alle Olimpiadi invernali 2026: l’elenco delle discipline e delle sedi di Milano-Cortina

Dal 6 al 22 febbraio 2026 si disputano le Olimpiadi invernali 2026. Saranno 2900 gli atleti che competeranno in 16 discipline differenti: ecco l’elenco di tutti gli sport ai giochi olimpici di Milano-Cortina.
A cura di Alessio Morra
Dal 6 al 22 febbraio si terranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Milano e Cortina saranno il cuore pulsante dei Giochi Olimpici invernali, che però si terranno anche in altre località. A Cortina ci sarà lo sci femminile, mentre a Bormio, in Valtellina quello maschile. Ma si terranno gare anche a Livigno, Anterselva, Predazzo e Tesero.

Ai Giochi invernali parteciperanno 92 nazioni. Debuttano Benin, Guinea-Bissau ed Emirati Arabi. Ritornano Kenya, Singapore, Sudafrica, Uruguay e Venezuela. Russi e bielorussi parteciperanno a titolo individuale. Sono iscritti 2900 atleti: 1538 uomini e 1362 donne, l'Italia ne presenterà 196. 116 i titoli che verranno assegnati. L'hockey su ghiaccio è lo sport con il maggior numero di atleti, segue lo sci.

Tutti gli sport alle Olimpiadi Invernali 2026: la lista completa

Sono sedici le discipline olimpiche che assegneranno medaglie ai Giochi di Milano Cortina 2026. Lo Sci Alpino è la più popolare in Italia, mentre a livello globale sarà seguitissimo l'hockey su ghiaccio, la disciplina che porta il maggior numero di atleti.

  • Biathlon
  • Bob
  • Combinata Nordica
  • Curling
  • Freestyle
  • Hockey su Ghiaccio
  • Pattinaggio di Figura
  • Pattinaggio di Velocità
  • Salto con gli Sci
  • Sci acrobatico
  • Sci alpinismo
  • Sci alpino
  • Sci di fondo
  • Short track
  • Skeleton
  • Slittino
  • Snowboard

Le sedi di Milano Cortina 2026: la mappa dei luoghi

Le Olimpiadi si svolgeranno a Milano e Cortina, ma non solo. Saranno tecnicamente tre le regioni interessate, anche il Trentino Alto Adige oltre a Lombardia e Veneto.

  • Milano: Stadio Meazza di San Siro (cerimonia di apertura)
  • Milano: Santa Giulia Ice Hockey Arena (hockey su ghiaccio)
  • Rho – Milano: Ice Park Rho Ice Hockey Arena (hockey su ghiaccio)
  • Milano Speed Skating Stadium (pattinaggio di velocità)
  • Assago – Milano Ice Skating Arena: Unipol Forum (Short Track e Pattinaggio di figura)
  • Cortina d’Ampezzo: Olimpia delle Tofane (sci alpino)
  • Cortina d'Ampezzo: Sliding Centre (bob, skeleton e slittino)
  • Cortina d'Ampezzo: Curling Olympic Stadium (curling)
  • Livigno Aerials & Moguls Park: (Sci acrobatico)
  • Livigno Snow Park: (Sci acrobatico e snowboard)
  • Predazzo: Sky Jumping Stadium (combinata nordica, salto con gli sci)
  • Tesero Cross Country Skiing Stadium: (Combinata nordica, sci di fondo)
  • Stelvio Ski Centre Bormio: (sci alpinismo e sci alpino)
  • Anterselva, Biathlon Arena: (biathlon )
  • Verona: Arena di Verona per la cerimonia di chiusura dei Giochi
