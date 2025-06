Quanto costa il volo aereo senza destinazione: serve solo a superare la paura di volare

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Paghereste centinaia di euro per un volo senza destinazione? L'aereo in questione decolla e dopo 40 minuti atterra nello stesso aeroporto di partenza: non c'è alcuna destinazione, di fatto è un volo verso il nulla. Insolito forse, ma utile: infatti è stato appositamente progettato per aiutare le persone che hanno paura di volare.

Come funziona l'iniziativa

Il volo, operato dalla British Airways, fa parte del programma "Volare con fiducia" della compagnia aerea. È un vero e proprio corso che fornisce le conoscenze e le tecniche di base necessarie per superare la paura di volare. Questa paura è molto comune e in alcuni casi sfocia in una vera e propria fobia, che però è possibile superare se adeguatamente gestita e trattata con l'aiuto di esperti. In questo caso, la compagnia ha chiamato in causa sia piloti che psicologi per aiutare i partecipanti a superare la loro fobia.

Il corso inizia presso lo spazio conferenze di un hotel dell'aeroporto, con una presentazione da parte di piloti senior della British Airways. A loro spetta il compito di spiegare come funziona un aereo, come si vola in sicurezza, che manovre si effettuano in cabina, quali sono l'addestramento e la formazione che il personale di bordo è tenuto a completare. Lo psicologo clinico incaricato, invece, deve spiegare come e perché nasce la paura di volare, ma ovviamente anche come farvi fronte.

Il corso prevede anche un momento di meditazione guidata e un esercizio di rilassamento. Poi c'è la fase più importante: imbarcarsi su uno speciale volo charter della British Airways, così da completare il percorso con un esercizio pratico. Secondo la compagnia, negli ultimi 30 anni più di 50.000 persone hanno seguito il corso, con una percentuale di successo del 98%. Il volo in questione parte da Heathrow e costa circa 470 euro.