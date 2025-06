video suggerito

Come affrontare la paura di volare: i consigli dell’esperto di aerei Avete paura di volare e non sapete come fare? Ecco i consigli dell’esperto di aerei diventato virale sui social. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L‘aereo è il mezzo di trasporto più richiesto dai viaggiatori internazionali che vogliono raggiungere mete lontane in poco tempo: complici, poi, i prezzi sempre più bassi offerti dalle compagnie low-cost, è diventata un'ottima alternativa ai classici treni. L'unico piccolo "inconveniente" è che sono moltissimi coloro che non riescono proprio a superare la paura di volare. Max Comer, meglio noto come "Airplane Facts with Max", è un influencer esperto di aeromobili (è meccanico aeronautico) e sui social è diventato famoso grazie ai suoi consigli per affrontare l'ansia dei viaggi aerei: ecco tutto ciò che ha rivelato.

Chi sono i meccanici aeronautici

Chi in aereo non si è mai preoccupato dei rumori "strani" nel motore o del fumo proveniente dalle prese d'aria superiori? Max Comer sui social ha rivelato tutti i "lati oscuri" dei voli, offrendo rassicurazione a tutti coloro che hanno paura di volare. "Una cosa che ho imparato dalla mia pagina è che non si parla molto dei meccanici aeronautici: di solito lavoriamo dietro le quinte, quindi sono contento di mettere in luce quello che facciamo. Lavoriamo di notte, al buio e sotto la pioggia, cambiamo gomme e freni, ci ricopriamo di liquido idraulico", ha spiegato Max. Per quale motivo ha deciso di diventare influencer del settore? Con ironia e riferimento ad aneddoti divertenti, spera di spingere i più paurosi a superare le loro ansie.

A cosa serve il nastro adesivo sugli aerei

Max ha spiegato, ad esempio, che il nastro adesivo presente sugli aerei è essenziale per la misurazione della velocità, che la "scatola nera" è in realtà composta da due scatole arancioni e che i portelli di carico e i sistemi di rilevamento del ghiaccio vengono controllati quotidianamente. Sebbene volare possa fare paura, in verità l'aereo è il mezzo di trasporto più ispezionato al mondo: non potendo accostare o rallentare per controlli durante il viaggio, tutto al suo interno deve essere curato in modo attento e meticoloso, proprio come fa lui con i colleghi. Insomma, tutti coloro che vengono travolti dall'ansia a bordo di un'aereo devono affrontare la cosa con estrema razionalità: in cabina ogni singolo dettaglio viene verificato prima della partenza, dunque ci sono pochissime possibilità che qualcosa vada storto.

Leggi anche Quanto costa il volo aereo senza destinazione: serve solo a superare la paura di volare