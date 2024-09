video suggerito

Quali sono le migliori città europee da percorrere a piedi perfette per lunghe passeggiate Ci sono alcune città d'Europa che si prestano particolarmente a lunghe passeggiate: ecco le più belle da percorrere a piedi, a misura di pedone.

A cura di Giusy Dente

Siviglia

Col traffico, i costi per il noleggio di auto, la difficoltà di chiamare taxi e i mezzi pubblici non sempre efficienti, a volte spostarsi nelle grandi città è un problema. Anche per questo molti turisti preferiscono farlo a piedi, una soluzione che permette di immergersi a pieno nell'atmosfera locale, osservandola da vicino, nel dettaglio. E consente anche di fare i passi necessari per stare bene in salute, quelli consigliati dagli esperti. Alcune città si prestano più di altre alle lunghe passeggiate, in solitaria o in compagnia. I maggiori esperti di viaggi hanno condiviso le loro destinazioni preferite percorribili a piedi con MailOnline Travel.

Le città a misura di pedone

Alcune città sono particolarmente facili da esplorare a piedi. Una è Siviglia: qui a fare la differenza sono le sue stradine tortuose e strette, quelle che collegano il centro storico della città, che quindi impediscono la maggior parte del traffico proprio perché proibitive per le automobili e perfette per i pedoni che intendono percorrere queste strade acciottolate a piedi. È una città ricca di parchi e piazze, luoghi perfetti per perdersi senza una destinazione ben precisa. Justin Francis, fondatore di Responsible Travel, ama esplorare le città a piedi perché, a suo dire, è solo così che si scopre il vero carattere di un luogo, che si entra in contatto con la sua anima.

Stoccolma

Lui consiglia Stoccolma come meta da visitare a piedi, perché ricca di spazi verdi che incentivano non solo le passeggiate, ma anche le pedalate in bicicletta. Ovviamente, il periodo perfetto per godersi la capitale svedese è quello natalizio, con i suggestivi e iconici mercatini di Natale, un tripudio di sapori e profumi. Ma anche nel resto dell'anno ci sono meraviglie architettoniche, storiche, culturali e culinarie che vale la pena approfondire. Il consiglio di Gareth Mills, responsabile per il Regno Unito di AllTrails, è invece Oxford: "Le principali attrazioni turistiche della città, tra cui i college storici, le strade affascinanti e i monumenti culturali, sono tutte facilmente raggiungibili a piedi. Le zone pedonali di Oxford e il suo ricco patrimonio storico creano un ambiente ideale anche per gli amanti delle passeggiate".

Bruges

Clare Payne di Travel Counsellors afferma che la città portuale di Bordeaux, nella regione vinicola della Francia occidentale, è una città che si presta particolarmente alle passeggiate: "La città è piuttosto pianeggiante e la maggior parte delle attrazioni principali si trovano in centro, lungo strade che partono da un fiume molto suggestivo. Non dimenticate di visitare il Miroir d'eau (Specchio d'acqua), un bellissimo posto in città vicino al fiume, molto divertente anche per i bambini". Passando dalla Francia al Belgio, Bruges, nella parte nord-occidentale del Paese, è una città in cui è estremamente facile muoversi a piedi sempre secondo Clare Payne: "La città è piuttosto compatta, quindi è possibile raggiungere facilmente a piedi tutte le attrazioni principali. Il centro storico è patrimonio mondiale dell'Unesco ed è pieno di bellissime strade acciottolate. Non perdetevi Rozenhoedkaai, altrimenti noto come Rosary Quay, per uno scatto perfetto sui social media".

C'è poi Atene, altra città a misura di pedoni: ovunque si cammini si attraversano pezzi di storia. Infine c'è Brighton, famosa per la sua percorribilità a piedi: in particolare gli amanti delle passeggiate si concentrano sul lungomare pavimentato che ospita locali e negozi di ogni tipo. Figu nell'elenco delle città consigliate dagli esperti anche Coblenza in Germania.