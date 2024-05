video suggerito

I migliori sentieri d'Europa: dove organizzare una vacanza all'insegna del trekking Volete organizzare una vacanza estiva all'insegna dell'avventura e del trekking? Ecco quali sono i migliori sentieri d'Europa.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2024 si avvicina ma non sapete ancora cosa organizzare? Se siete alla ricerca di un'avventura wild ma capace di rivelarsi anche tonificante e rilassante, potete puntare su uno dei numerosi sentieri escursionistici presenti in Europa. Tutto ciò che vi serve è un paio di scarpe comode, uno zaino e una mappa: a quel punto potrete partire alla volta di panorami meravigliosi, di momenti di estremo relax e di esperienze selvagge, certi del fatto che vi riconnetterete con la natura circostante fin dall'inizio del viaggio. Ecco quali sono i luoghi più belli in cui poter organizzare una vacanza all'insegna del trekking e della "vita lenta".

I sentieri più belli del Nord Europa

Il sentiero Hyssna, nella Svezia occidentale, è un vero e proprio paradiso per gli amanti dell'escursionismo. Lungo 40 km, è un percorso circolare che inizia presso la chiesa di Hyssna del XII secolo, attraversa imponenti foreste di faggi e arriva al lago Lilla Hålsjön, dove è possibile fare un tuffo rinfrescante. Sulla strada ci sono aree pic nic, campeggi e anche un resort per coloro che vanno alla ricerca di qualche giorno di vero relax.

sentiero Hyssna, Svezia

Sempre nel Nord Europa, per la precisione in Finlandia, c'è anche il sentiero Karhunkierros. Si tratta di una zona nota come la "Lapponia finlandese", solitamente considerata una destinazione tipicamente invernale grazie ai magici spettacoli dell'aurora boreale. È preferibile, però, percorrere il sentiero in estate, quando le giornate sono lunghe e le foreste verdeggianti. Sugli 82 km di percorso si trova il Parco Nazionale di Oulanka, dove ci si potrà davvero connettere con la natura selvaggia.

Sentiero Karhunkierros, Finlandia

I sentieri in Gran Bretagna e Scozia

Il sentiero King Charles III England Coastal Path è il più famoso del Gran Bretagna e dal settembre 2022 ha preso il nome dell'attuale sovrano inglese. Con i suoi 4.300 km è particolarmente impegnativo e non sorprende che in molti lo suddividano in sezioni a seconda della zona che si vuole visitare.

King Charles III England Coastal Path

Sulla strada si possono ammirare le alte scogliere della Cornovaglia, il profondo silenzio del Suffolk o i meravigliosi panorami bucolici del Norfolk: bastano anche solo pochi giorni di cammino per sentirsi letteralmente rinati. Chi vuole puntare su una vacanza in Scozia può percorrere il John Muir Way. Lungo 215 km, richiede circa 10 giorni per essere completato, passando per Loch Lomond, il Parco Nazionale dei Trossachs e immense distese di campagne verdeggianti.

Scozia

Grecia, Slovenia e Portogallo: i percorsi più belli

In Slovenia c'è lo Slovenian Mountain Trail, un sentiero alpino molto popolare lungo circa 616 km che parte da Maribor e arriva ad Ancarano. Per farlo tutto in una volta occorrono 28 giorni: attraversa foreste, colline e meravigliosi paesaggi di montagna, il tutto senza rinunciare a un pizzico di relax nei rifugi.

Slovenian Mountain Trail

Gli amanti della Grecia possono percorrere i sentieri sulle montagne di Zagoria, dove è possibile ammirare non solo delle scogliere altre oltre mille metri ma anche la gola di Vikos, che ha ottenuto il Guinnes dei primati per essere la più profonda al mondo.

Fiume Vikos, Grecia

Il percorso per chi organizza una vacanza in Portogallo? Il Sentiero dei Pescatori di Rota Vicentina che unisce le regioni dell'Alentejo e dell'Algarve, Dà la possibilità di camminare tra le strade usate originariamente dai pescatori per accedere all'oceano, offrendo meravigliose viste su altissime scogliere e spiagge da sogno.

Algarve, Portogallo

I sentieri italiani, dalle Dolomiti alla costiera amalfitana

Nella lista dei sentieri escursionistici da affrontare non può non esserci il più popolare, il Cammino di Santiago, un vero e proprio percorso spirituale che termina in Galizia a Santiago de Compostela, luogo in cui si dice siano sepolti i resti dell'apostolo San Giacomo. Coloro che non intendono osare troppo, soprattutto perché non hanno alcuna intenzione di abbandonare l'Italia possono provare a percorrere l'Alta Via Uno sulle Dolomiti.

Dolomiti

Si tratta di un percorso lungo 120 km, parte da Dobbiaco e arriva a Belluno e in circa 9 giorni permette di ammirare meravigliosi paesaggi rocciosi, cime coperte di neve e ospitali rifugi con vista. Un'alternativa "rapida" ma ugualmente soddisfacente per quelli che organizzano una vacanza nel sud del nostro paese è il Sentiero degli Dei, un meraviglioso percorso con vista sui Faraglioni di Capri che parte da Agerola e arriva a Positano in poco più di 3 ore.

Sentiero degli Dei