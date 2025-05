video suggerito

Quali sono le città d'Europa dove si vive meglio del 2025: al quinto posto un'italiana Ecco la classifica delle 100 migliori città europee del 2025, stilata in base a diversi criteri che hanno permesso di valutarne la vivibilità complessiva.

A cura di Giusy Dente

Londra

Vivere in una grande città ha i suoi pro e i suoi contro. Il traffico e il caos vanno messi in conto, ma dall'altro lato c'è sicuramente un'ampia possibilità di scelta in quanto a eventi e molte più occasioni di incontro. Lo stile di vita lento, però, sta prendendo sempre più piede: non si è più disposti a farsi inghiottire dal ritmo veloce della città, a discapito del proprio tempo, del proprio benessere psicofisico, aspetti che in alcuni posti vengono messi a dura prova. Eppure ci sono anche città che, nonostante l'affluenza di turisti, la grandezza e altro, riescono a garantire uno stile di vita sano e piacevole. Ecco quali sono secondo la classifica a livello europeo stilata da Resonance Consultancy, una società canadese di consulenza turistica e immobiliare,

Quali sono le migliori città d'Europa

Resonance Consultancy qualche mese fa ha stilato la classifica delle migliori città del mondo: Londra al primo posto con un'italiana in top 10. La società ha ora diffuso anche la classifica dettagliata incentrata unicamente sull'Europa. In collaborazione con Ipsos, sono stati valutati tre criteri principali: la vivibilità (basata su fattori come la qualità dell'aria, l'affitto e gli spazi verdi), l'amabilità (in riferimento alla vita notturna, alla presenza di ristoranti e alle interazioni sui social media, le recensioni online) e la prosperità (quindi il PIL, i tassi di povertà, il livello di istruzione).

Berlino

In cima alla top 100 per il terzo anno consecutivo si è piazzata Londra. La capitale del Regno Unito non ha rivali in quanto a vivibilità, amabilità e prosperità difatti continua ad attrarre un pubblico variegato proveniente da ogni parte del mondo: studenti, turisti, imprenditori. A quanto pare è lì che bisognerebbe trasferirsi nel 2025. Al secondo posto c'è Parigi che il rapporto descrive come una città "inebriante". Terzo posto per Berlino. Se l'è cavata bene anche l'Italia, con una città addirittura in top 10, dunque tra le prime dieci. Ultimo posto per Riga, la capitale della Lettonia che chiude al 100esimo posto.

Roma

Le italiane premiate da Resonance Consultancy

C'è Roma al quinto posto. Della nostra capitale si legge:

Poche città offrono la possibilità di percorrere a piedi la storia occidentale come Roma. Cavolo, il Palatino da solo ti invita a immergerti in due millenni di storia se hai un'ora a disposizione. Ma non solo. Il fascino della città va oltre le sue vestigia storiche: la Città Eterna si classifica tra le prime 5 in Europa sia nel nostro indice generale di amabilità (n. 3) che in quello di vivibilità (n. 4), offrendo ai residenti e ai visitatori esperienze che vanno oltre il turismo, invitandoli a immergersi nei ritmi quotidiani di una città che ha definito in molti modi la civiltà occidentale.

In classifica ci sono anche Bologna al 78esimo posto, Milano 15esima, apprezzata soprattutto per la sua "fame imprenditoriale", Firenze 41esima, premiata soprattutto per la scena artistica e culturale.

Milano

La classifica delle migliori città d'Europa

Londra Parigi Berlino Barcellona Roma Madrid Amsterdam Vienna Praga Stoccolma