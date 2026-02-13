Quali sono le città del mondo in cui si fa più sesso secondo Time Out: solo un’italiana in classifica

Sarà per l'avvicinarsi di San Valentino, ma Time Out ha somministrato un sondaggio a tema a 18.500 cittadini residenti nelle principali città del mondo. Ha chiesto loro con quale frequenza facessero sesso. Sono state prese in esame ben 20 città: l'elenco che ne è venuto fuori dipende dalla percentuale con cui gli intervistati hanno risposto "almeno una volta a settimana". I risultati Smentiscono e ribaltano alcune convinzioni. La lista restituisce un quadro forse inaspettato, stando per lo meno alle credenze popolari che vorrebbero alcuni Paesi notoriamente "glaciali" in fatto di rapporti amorosi e altri molto più "focosi".

In cima alla classifica c'è un pari merito. Al primo posto ci sono le città dove il 67% degli intervistati ha dichiarato di avere rapporti sessuali almeno una volta alla settimana. Compaiono in questo gruppo Macao, sulla costa meridionale della Cina e Cracovia. la seconda città della Polonia. Subito dopo, al secondo posto, ci sono Guadalajara e Lussemburgo, con una percentuale di 66% soddisfatte della loro vita sessuale. Porto si è classificata terza con il 64%. A tal proposito bisogna rilevare che il Brasile sembra essere il Paese più sexy, con tre città diverse che si sono aggiudicate la top 20. Il Messico ne ha invece due in elenco: Bogotà e Colombia. Come il Messico anche la Colombia, con Medellin e Città del Messico.

L'Italia non ha tenuto poi così alta la sua reputazione! È entrata in top 20 soltanto Napoli, a pari merito in quinta posizione con Bruxelles.

Sicuramente è in atto una grossa trasformazione negli approcci sentimentali e nel modo di vivere la sessualità. Le vite stressanti, le innovazioni digitali, il nuovo modo di vivere i contesti sociali hanno influito moltissimo nella frequenza con cui facciamo sesso. Molto è anche generazionale: per i più giovani tutto si è spostato nel virtuale, a causa dell'incapacità di gestire rapporti veri e concreti, in cui è necessario mettersi in gioco davvero, con autenticità e verità. Ovviamente questo apre un altro macro argomento: la pericolosità legata al sexting, di cui spesso gli adolescenti non sono neppure del tutto consapevoli. Proprio la Generazione Z sembra quella maggiormente investita dalla cosiddetta "recessione sessuale": in quella fascia d'età si fa meno sesso che nelle altre. Di contro, sono ragazzi e ragazze che hanno sviluppato proprio una nuova idea di sessualità, molto meno legata a schemi, obblighi, stereotipi, cosa che ha gravato sicuramente di più sulle generazioni precedenti. La Gen Z è più libera nel rapporto col proprio corpo, nel senso che ne ha maggiore controllo, più consapevolezza.

La classifica delle città più "focose"