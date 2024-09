video suggerito

Quali sono i posti più belli d'Europa: in classifica anche l'Italia (con un'isola e una città) Dai fiordi norvegesi al Lago di Bled in Slovenia, poi Schlachtensee e la spiaggia di Xerocambos: ecco i 18 luoghi più belli d'Europa. Due sono italiani.

A cura di Giusy Dente

Riflesso del villaggio Reine sull'acqua del fiordo nelle isole Lofoten, Norvegia

L'Europa vanta una serie di bellezze mozzafiato che l'hanno resa amatissima dai viaggiatori, i quali amano andare alla scoperta di questi luoghi da sogno, alcuni popolarissimi altri meno conosciuti, ma ugualmente degni di nota. In Europa ci sono sette meraviglie del mondo, ben 34 siti patrimonio dell'umanità UNESCO, città piene di storia, isole incontaminate dove la natura regna sovrana: sono paesaggi diversi e incantevoli, tutti da ammirare. Time Out ha messo insieme una lista, stilata dal team editoriale e dai travel writer con sede in diversi Paesi. Gli esperti hanno inserito nell'elenco dei posti più belli d'Europa anche due destinazioni italiane: un'isola e una città.

Quali luoghi visitare in Europa

Al primo posto Time Out ha inserito i fiordi norvegesi, le tipiche insenature che si estendono per tutta la lunghezza della costa del Paese, che ospitano alcune piccole città particolarmente belle e scorci incredibili. Lo scenario del Geirgangerfjord è addirittura patrimonio dell'Unesco. In elenco c'è poi Jajce (Bosnia Erzegovina) col lago di Pliva, i mulini e l'architettura ottomana. Spicca poi la setosa spiaggia di Xerocambos in Grecia bagnata da acque cristalline.

Isola del Giglio

La lista prosegue con Alberta Street (Riga, Lettonia), il lago di Bled (Slovenia) col relativo castello, Vestmannaeyjar al largo della costa meridionale dell'Islanda, Royal Alcázar (Siviglia, Spagna) il fiore all'occhiello della città, Zermatt (Svizzera), la Duna di Pilat (Francia) che si erge a 103 metri di altezza, Montona (Croazia), Alpi di Arrochar (Scozia), Our Lady of the Rocks (Montenegro), il suggestivo giardino d'inverno del Glyptoteket (Copenaghen, Danimarca), The Wilderness Road (Lapponia, Svezia), Schlachtensee (Germania), il Giardino del Morro (Porto).

Alberobello

Quali sono i posti più belli in Italia

L'attenzione di Time Out si è concentrata su due destinazioni, sicuramente due mete molto popolari, amatissime dai turisti che si recano qui da ogni parte del mondo, attirati dalla loro unicità. La rivista ha inserito in elenco Alberobello, un posto che non ha eguali, vera perla italiana: quasi una città delle fiabe. Alberobello è nota per i suoi trulli, le abitazioni tipiche locali, case realizzate in pietra calcarea bianca e sormontate da un tetto conico. I trulli si trovano solo qui e oggi ospitano anche hotel, bar, negozi di souvenir. Il secondo consiglio italiano dato da Time Out è l'Isola del Giglio in Toscana, nella provincia di Grosseto, con i suoi gradini scavati nella pietra, le acque turchesi, la città medievale in cima alla collina, le vedute panoramiche sul Mar Tirreno e ancora montagne, scogliere, pinete. Insomma, un paradiso naturale tutto da esplorare, dove rilassarsi immersi nella natura e circondati di bellezza.