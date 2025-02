video suggerito

Quali sono le località costiere più belle d'Europa: in lista spicca un'italiana Dalla Francia alla Grecia fino alla Svezia, passando anche per l'Italia: ecco le città costiere da visitare assolutamente per una perfetta vacanza di mare.

A cura di Giusy Dente

Parga

Dopo The Telegraph, che ha stilato l’elenco delle località costiere europee più brutte a causa di inquinamento o incuria, MailOnline Travel ha invece selezionato le località costiere più incantevoli d'Europa, quelle perfette se si è alla ricerca di una vacanza a tutto mare. Ottimi risultati per la Francia, che ha conquistato diverse posizioni della classifica: il Paese, non a caso, è risultato il più visitato al mondo del 2024, grazie alle sue tante bellezze sia naturali che architettoniche. Nell'elenco figura anche una località italiana, un vero gioiello che il mondo intero ci invidia per la sua unicità.

Dove fare una vacanza al mare da sogno

Acque limpide dove nuotare indisturbati, spiagge pulite dove passeggiare per ore a piedi nudi, scorci da cartolina per fare il pieno di bellezza, baie isolate dove rilassarsi: alcune località costiere sono dei veri e propri paradisi terrestri, che offrono tutto ciò di cui si ha bisogno per una vacanza perfetta. Le cittadine di mare hanno un fascino tutto loro, alcune però sprigionano una bellezza particolare, che le rende speciali, diverse da tutte le altre, hanno un'atmosfera che merita di essere ammirata almeno una volta nella vita. MailOnline Travel ne ha identificate 14 in Europa, tutte meritevoli di una visita.

Manarola

Deve essere stato difficile restringere così tanto la scelta, ma alla fine l'ha spuntata anche un'italiana, riuscita a conquistare un posto in elenco. Si tratta di Manarola, coi suoi caratteristici e inconfondibili edifici color pastello incastonati nella scogliera, a strapiombo suol mare cristallino. È l'unica cittadina italiana nell'elenco, dove ha riscosso particolare successo la Francia, che ha monopolizzato ben tre posizioni con Roscoff, Collioure e Saint-Jean-de-Luz.

Cobh

Segnalata anche la pittoresca New Quay in Galles e Ulcinj in Montenegro. Cobh è famosa per essere l'ultimo porto di scalo del Titanic nel 1912, ma nonostante il suo nome sia collegato a una vicenda drammatica, resta un luogo perfetto per una vacanza al mare, inserito in lista. Presente anche la vivace Cudillero spagnola, con le sue casette dipinte in un arcobaleno di colori pastello e Marstrand in Svezia occidentale.

Saint-Jean-de-Luz

Due le presenze greche: Parga nella Grecia continentale nord-occidentale e Gytheio che non a caso si traduce come "Terra degli Dei", dunque impossibile da tralasciare. Spazio anche per Trogir, un sito patrimonio dell'umanità, Oban nota come la "capitale dei frutti di mare" della Scozia e Azenhas do Mar, una delle città costiere più amate del Portogallo.

Trogir

Le 14 località costiere più belle d'Europa

Parga, Grecia

New Quay, Cardigan Bay, Galles

Saint Jean De Luz, Francia

Ulcinj, Montenegro

Cobh, Irlanda

Cudillero, Spagna

Collioure, Francia

Marstrand, Svezia

Gytheio, Grecia

Manarola, Italia

Trogir, Croazia

Roscoff, Francia

Oban, Scozia

Azenhas do Mar, Portogallo