Quali sono i dolci italiani più amati al mondo (e dove mangiarli secondo la Guida Michelin)

Quali sono i dolci italiani più amati al mondo? La Guida Michelin ha stilato la sua classifica, indicando anche quali sono i ristoranti in cui provarli.

Cosa c'è di meglio di un dolce per concludere un pasto in bellezza? La Guida Michelin Italia lo sa bene ed è per questo che ha selezionato i dessert Made in Italy più amati al mondo. Tiramisù, cassata, sfogliatella, queste sono solo alcune delle prelibatezze zuccherate che lasciando letteralmente tutti senza fiato, tanto da essere considerate il simbolo dell'eccellenza italiana. Ecco la classifica completa e i ristoranti selezionati nella Guida Rossa in cui si possono gustare questi indimenticabili dessert.

Il tiramisù classico e rivisitato

Il tiramisù è in assoluto il dolce italiano più amato al mondo. Nato tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia nella seconda metà del XIX secolo, negli anni è stato rivisitato in moltissime versioni ma la variante più apprezzata resta quella classica con savoiardi, mascarpone, uova, zucchero, caffè e cacao. Dove provarlo? Al Bib Gourmand 53 Untitled di Roma, dove la chef Cecilia Moro ha voluto custodire l'autenticità del gusto mixando savoiardo morbido fatto in casa, ganache fondente al caffé, crema montata al mascarpone e tuille al cacao amaro. In alternativa si può fare tappa al ristorante stellato Iris di Verona: qui lo chef Giacomo Sacchetto ha rivoluzionato la ricetta classica usando un bignè craquelin al cacao e polvere di caffè e un ripieno a base di crema inglese adagiata su mousse al mascarpone con all’interno un cuore di acqua al caffè. Il tutto viene completato da gelato al cappuccino e cialda croccante al cacao e caffè.

Tiramisù

La cassata e il cannolo, le due eccellenze della pasticceria siciliana

A seguire nella lista ci sono due prelibatezze siciliane, la cassata e il cannolo. Entrambi di origini arabe, sono nati e si sono evoluti nel medioevo e nel rinascimento, ovvero quando ingredienti come canna da zucchero, agrumi e frutta secca sono entrati nelle tradizioni gastronomiche italiane. Il nome cassata deriva dalla parola araba quas'at (bacinella) e fa riferimento a una sorta di "scultura" realizzata con frutta candita, pan di Spagna, ricotta di pecora con gocce di cioccolato fondente, pistacchi e pasta di mandorla.

Cassata siciliana

Una versione imperdibile è quella proposta da La Forestiera Planeta Estate, una struttura che ha ottenuto una chiave Michelin, "nascosta" nella provincia più remota di Agrigento. Il cannolo, invece, deve il suo nome al fatto che l'impasto veniva arrotolato intorno a piccole canne prima dell'impasto. Il più gustoso del momento? Quello realizzato da Michelangelo Mammoliti al tristellato Le Rei Natura con pasta soffiata, spuma di pecora e ripieno con sentori di vaniglia acqua di fiori d'arancio e pistacchi sabbiati.

Dalla sfogliatella napoletana al gelato

Nella lista di dolci italiani amati non potevano mancare dei manicaretti campani. Il primo è il babà al rum, dessert di origini polacche ma diventato popolare a Napoli, da provare in version "Pan di babà" da Le Calndre di Max Alajmo, da Reale di Niko Romito e a Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo. Imperdibili anche la sfogliatella e la Santa Rosa, quest'ultima inventata dalle suore del Monastero di Santa Rosa di Conca dei Marini, che hanno usato per la prima volta un ripieno di semolino, ricotta e canditi ricoperto da uno strato di sfoglia e crema pasticciera.

Babà al rum

Dulcis in fundo c'è il gelato (con le varianti sorbetto e granita). Il primo nacque nella Firenze rinascimentale e si differenzia da sorbetto e granita per la presenza del latte. Questi ultimi, invece, sono stati portati dagli Arabi in Sicilia e nella loro versione classica sono a base di acqua, frutta, mandorle e pistacchi. Dove provare il gelato considerato il più buono d'Italia? Al Local di Venezia, al Miramonti l’Altro a Concesio ed al Bib Gourmand Trattoria Ai Due Platani, che propongono creme artigianali con golose guarnizioni.