Qual è la capitale europea incoronata Città dell'anno, premiata per l'offerta culturale e culinaria Food and Travel Magazine ha scelto la sua Città dell'Anno per il 2024: è una capitale europea premiata per la sua vasta offerta culturale e culinaria.

A cura di Giusy Dente

La Porta di Brandeburgo

Ogni città ha le sue peculiarità, quelle caratteristiche che le rendono uniche e attraenti agli occhi dei turisti, che le scelgono per le loro vacanze. Alcune spiccano per l'accessibilità economica: Istanbul è perfetta per vacanze low cost, soprattutto in questo periodo dell'anno. Ci sono quelle che offrono una movida particolarmente entusiasmante, adatta a chi è in cerca di divertimento tra locali e discoteche: se si vuole far festa le mete ideali sono Porto, Praga e Lisbona, sul podio delle città più divertenti d'Europa. Stoccolma, invece, è stata eletta la città più accogliente d'Europa, mentre Singapore quella più amichevole a livello mondiale. Ma se si è alla ricerca di un'unica destinazione capace di condensare tutti questi aspetti, allora bisogna guardare in direzione della Germania.

Berlino è la Città del 2024

Berlino si è aggiudicata il prestigioso titolo di Città dell'anno ai Food and Travel Awards 2024. Il premio è stato ritirato da Harald Henning, direttore dell'Ente nazionale tedesco per il turismo per il Regno Unito e l'Irlanda. Si tratta di un riconoscimento istituito dalla rivista bimestrale Food and Travel curata da Gregor Rankin: da 25 anni è un punto di riferimento del settore. Ogni anno la rivista premia una città in base alla sua diversità culturale e culinaria. In questa edizione la capitale tedesca ha battuto città come Bordeaux, Città del Capo, Dubrovnik, Seoul, Sydney, Tokyo e Zurigo per aggiudicarsi la corona e rendendola quindi una delle migliori d'Europa, da visitare assolutamente. E non è il solo riconoscimento recente. Anche la prestigiosa Time Out l'ha classificata insieme a New York e Città del Capo come una delle migliori destinazioni di viaggio al mondo. Oltre al premio Città dell'anno, Food and Travel Magazine ha anche nominato il Sudafrica come Destinazione a lungo raggio dell'anno e la Spagna come Destinazione a breve raggio dell'anno.

Panorama sullo Skyline della città di Berlino

Perché visitare Berlino

Berlino ha tutto: offre ai turisti un'ampia possibilità di scelta, capace di accontentare i gusti di ogni viaggiatore. C'è possibilità di ammirare paesaggi naturali se si è in cerca di escursioni, non mancano locali notturni e caffè per intrattenersi, l'offerta culturale è ampia e va dalla musica all'arte così da deliziare davvero chiunque. Da non sottovalutare l'aspetto gastronomico, che è stato fondamentale per il riconoscimento di Food and Travel. "Siamo felicissimi del riconoscimento da parte dei lettori della scena creativa di Berlino. Il titolo dimostra che il cibo è ormai diventato una vera ragione di viaggio" ha affermato Burkard Kieker, portavoce di visitBerlin, a The Berliner. La Torre della Televisione domina lo skyline della capitale con i suoi 368 metri e si trova nei pressi di Alexanderplatz, uno dei luoghi di maggiore interesse. Sono attrazioni da non perdere anche l'iconica Porta di Brandeburgo e nei paraggi il Reichstag, ma anche il Castello di Charlottenburg, la Colonna della Vittoria, il Museo di Pergamo.