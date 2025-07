Qual è il Paese europeo dove si mangia meglio secondo il famoso chef stellato

L'Italia vanta una notevole tradizione gastronomica e prelibatezze culinarie che l'hanno resa famosa in tutto il mondo. Eppure, secondo il famoso chef stellato britannico Tom Kerridge non è quello il Paese europeo dove di mangia meglio. Lo chef, che vanta un impero di sei ristoranti da 37 milioni di sterline. Ha conquistato per la prima volta le due Stelle Michelin col pub The Hand and Flowers a Marlow, nel Buckinghamshire. Poi è stata la volta della Stella di The Coach The Butcher's Tap Kerridge's Bar & Grill. Ma si diletta anche in tv: ha da poco finito le riprese del Tom Kerridge Cooks Britain che andrà in onda in autunno. Insomma, di cucina se ne intende a dir poco. Ecco qual è il suo consiglio, se si vuole fare un viaggio in una destinazione che a suo dire vanta la migliore cucina d'Europa.

Tom Kerridge premia la Spagna

Secondo lo chef non ce n'è per nessuno: è in Spagna che si ha la possibilità di assaggiare piatti davvero unici. Quando si tratta di cibo a suo dire è difficile trovare qualcuno che possa competere: è la sua destinazione preferita, se si parla di gastronomia. E lui di posti ne ha visitati tanti, ama viaggiare e pensa che conoscere il cibo locale sia fondamentale per capire realmente un luogo. Non sempre giudica il cibo in qualità di "chef stellato", quindi non pretende l'eccellenza in ogni pub, ristorante o locale in cui si ferma a pranzare. "Mi accontento della media" ha ammesso dal Daily Mail.

"Mi piacerebbe molto visitare l'India e lo Sri Lanka. Cerchiamo di ampliare i nostri orizzonti e di andare a mangiare in più posti possibili" ha raccontato a proposito dei viaggi che fa con moglie e figlio. È molto affascinato dalla cucina asiatica, per esempio: "È un posto in cui mi piacerebbe andare molto di più". Singapore e Hong Kong sono due delle sue destinazioni gastronomiche preferite, mentre ha un ricordo spiacevole legato al Portogallo, dove ha mangiato il peggior hamburger della sua vita.

Il viaggio di 5 settimane fatto di recente in Spagna è stato però particolarmente godurioso: "Mi è piaciuto vedere quanto è ricco e vasto il Paese, con così tante aree diverse. Ci sono mete gastronomiche come la Catalogna, l'Andalusia e San Sebastian: è un Paese pieno di passione per il cibo, per i sapori e per la vita. È stato magico" ha concluso. Proprio San Sebastián, nel nord della Spagna, conta il più elevato numero di ristoranti con stelle Michelin per chilometro quadrato, soprattutto nel quartiere di Gros. Difatti è molto frequentata da cuochi, chef ma anche semplici buongustai e buone forchette! A Tom Kerridge non è certo sfuggita questa grande attenzione per la qualità e ha detto di apprezzare moltissimo la passione del Paese per la ricerca continua del gusto.