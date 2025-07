Pagato per viaggiare e mangiare: come candidarsi per l’offerta di lavoro da sogno

Sembra un sogno: essere pagati per fare un viaggio e assaggiare tutte le prelibatezze locali della destinazione, condividendo le proprie esperienze e fotografando le pietanze del posto. È l'ideale per chi ama lanciarsi alla scoperta di Paesi nuovi, per conoscerne anche le tradizioni culinarie. Un brand ha quindi ben pensato di mettere a disposizione di un fortunato vacanziero la possibilità di godersi tutto questo senza spendere un euro, anzi uno yen, perché la sede di "lavoro" è in Asia.

L'offerta di lavoro perfetta per chi ama viaggiare

Un appassionato di viaggi che ama il buon cibo e che ha un certo talento per i social: chi rientra in questa descrizione può sentirsi chiamato in causa, perché il prescelto potrebbe essere proprio lui. È il prototipo ideale di persona che sta cercando Amoy, marchio di cibo asiatico che si è lanciato nella scelta di un nuovo CEO, sigla che però sta per Chief Eats Officer e non per Chief Executive Officer! Questa figura è nata grazie a un annuncio di lavoro pubblicato un anno fa da Ramada by Wyndham, una catena alberghiera che cercava qualcuno disposto a viaggiare e a documentare tutto sui social, in particolare le esperienze di assaggio nei ristoranti.

Anche Amoy cerca qualcuno disposto a creare contenuti per il sito e per i social del brand, in cui racconta le proprie avventure culinarie. Il fortunato candidato, residente in UK, trascorrerà fino a 18 notti impegnato in questo tour gastronomico tra Giappone e Cina, con voli e soggiorni in hotel inclusi e un'indennità di 1.000 sterline per le degustazioni sul posto. I mercati notturni di Tokyo, la cucina del Sichuan a Chengdu: tutto pagato, in cambio di post, foto, video e Stories, come si legge nell'annuncio pubblicato sul sito.

"Cerchiamo qualcuno con un grande appetito e la passione di seguire le proprie papille gustative in giro per il mondo – ha detto il responsabile di Amoy UK, Gabriel Tresmontant – Speriamo che il suo percorso ispiri il Paese a diventare più curioso e sicuro in cucina con i sapori asiatici". Gli aspiranti candidati dovranno pubblicare entro il 12 agosto un video di 30-120 secondi su Instagram o TikTok che li mostri alle prese col loro prodotto Amoy preferito. La capacità di coinvolgere il pubblico sarà uno dei requisiti essenziali per la valutazione, unita alla creatività e all'originalità.