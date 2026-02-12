La storia lunga 200 anni dell’Hotel de la poste di Cortina, quanto costa dormire nel celebre albergo

L’Hotel de la poste di Cortina è il cuore della città ormai da due secoli: negli anni ha attirato personaggi come Ernest Hemingway e continua a essere meta prediletta per un weekend alpino.

Hotel de la poste, Cortina, gennaio 2026

Cortina d'Ampezzo è sotto i riflettori in queste ultime settimane grazie alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che hanno portato numerosi turisti a visitare il meraviglioso paesaggio dolomitico, patrimonio UNESCO. La perla delle Dolomiti, come viene chiamata Cortina, è costellata di magnifici hotel e chalet attrezzati per passare un weekend alpino (anche se i prezzi sono abbastanza alti), ma tra loro uno spicca in modo particolare: l'Hotel de la poste, un luogo iconico, con più di 100 anni di storia alle spalle.

L’hotel de la poste nel XX secolo

La storia dell'Hotel de la poste

Situato nel cuore di Cortina d'Ampezzo, l'Hotel de la poste ha una storia molto variegata e interessante. Nel 1804, in pieno controllo asburgico, Giuseppe Celestino Manaigo, Maestro di Posta, ottenne dal Comune di Cortina una licenza di "alloggio e osteria" e decise quindi di costruire un edificio in parte locanda in parte ufficio postale sopra le rovine di un'antica chiesa. A partire però dal 1905 Massimiliano Manaigo decise di trasformare locanda in albergo e togliere il servizio postale, proprio quando la bellezza del luogo iniziava a farsi conoscere e molti, tra nobili e aristocratici, venivano a visitare la città alpina.

La stanza di Hemingway

Durante la Seconda guerra mondiale l'hotel de la poste divenne il comando dell'esercito tedesco e fu teatro quindi di numerose e tragiche battaglie. Fu nel dopo guerra che l'hotel non solo tornò al suo splendore originale, ma divenne anche meta di personaggi famosi e intellettuali, primo fra tutti Ernest Hemingway, che aveva una propria camera in cui scrisse alcune delle sue opere più belle. Negli anni l'Hotel de la poste è sempre stato il cuore pulsante di Cortina, il centro principale di tutti gli eventi, come quest'anno per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Leggi anche Quanto costa un weekend a Cortina d'Ampezzo durante le Olimpiadi invernali

Gli interni del ristorante Il Posticino dell’Hotel de la poste, Cortina

Quanto costa dormire a l'Hotel de la poste

Dormire in un luogo così rinomato e ricco di storia è un'esperienza davvero unica. Gli alloggi sono affascinanti e si dividono in camere e suite superior, standard o classiche, tutte curate nei minimi dettagli.

Hotel de la poste, Cortina d’Ampezzo

Le camere standard costano per una notte per due persone, diciamo ad esempio nel weekend del 14 marzo, attorno ai 495 euro; le superior e la stanza di Hemingway si aggirano attorno ai 560 euro, mente le classiche arrivano fino a 540 euro.