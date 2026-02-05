Olimpiadi Milano-Cortina 2026, prezzi folli per le case: c’è chi chiede 80mila per cinque notti a Cortina

A Cortina gli alberghi sono pieni al 90 per cento e si può pagare fino a 6-7mila euro a notte, ma i prezzi più alti sono nel mercato privato: c’è chi chiede fino a 80mila euro per cinque notti forse sperando nell’effetto last minute di chi sarebbe disposto a tutto pur di andare nella città dolomitica.

(Fonte: LaPresse)

Milano e Cortina d'Ampezzo accoglieranno centinaia di migliaia di turisti per le Olimpiadi invernali 2026, che inizieranno il 6 febbraio. Fanpage.it ha controllato su alcuni portali di prenotazione come sta procedendo per alberghi e strutture private. Spoiler: i prezzi sono ovviamente più alti del normale e in alcuni casi raddoppiano. Con alcune differenze però: a Milano, città che ha un bacino turistico molto più ampio e diversificato rispetto a Cortina, trovare una stanza doppia a 250-300 euro a notte durante le Olimpiadi non è un'impresa, nonostante l'aumento medio di prezzo del 92 per cento sulla media annuale, come calcolato dalla società di consulenza Albergatore Pro.

Per Federalberghi Milano, invece, nel centro città gli alberghi sono vicini al tutto esaurito, complice anche la presenza delle delegazioni internazionali olimpiche e dei tanti soggetti istituzionali che saranno in città durante le Olimpiadi.

80mila euro per cinque notti a Cortina

Se gli alberghi a Cortina – come spiegheremo dopo – vanno verso il tutto esaurito, sono le soluzioni offerte dai privati ad avere i prezzi più alti: magari qualcuno spera in qualche turista facoltoso diposto a spendere decine di migliaia di euro per poche notti.

Un esempio? A Cortina, per un appartamento di oltre 150 metri quadrati, partendo dal 9 di febbraio, vengono chiesti più 80mila euro per cinque notti. Con sconto: perché il prezzo iniziale era di 125mila euro. Su uno dei principali siti di vacanze online, le proposte di questo tenore sono svariate, con la sensazione che i proprietari di questi appartamenti sperino in un generosissimo ospite.

A Milano, sempre sul versante dei privati, ci sono meno picchi rispetto agli 80mila euro chiesti a Cortina, ma – sempre nella nostra ricerca di cinque notti – non mancano gli appartamenti messi in affitto a decine di migliaia di euro.

Gli Hotel a Cortina e Milano

Abbiamo provato anche a cercare una stanza di albergo per due persone a Cortina nella settimana del 9 febbraio quando si entrerà, dopo la cerimonia di apertura, nel vivo dei Giochi olimpici. Tante le strutture già con il tutto esaurito: un albergo ci ha proposto di fare due notti in una stanza e poi di spostarci per l'ultima notte.

Per tre notti in un resort a cinque stelle, con una grande camera da letto, un soggiorno, accesso alla Spa e vista mozzafiato ci hanno chiesto circa 12.340 euro.

In un'altro albergo dello stesso livello, dove sono rimaste due suite disponibili, la richiesta, qui per cinque notti, è stata di 11.976 euro e di 13.464 euro per l'alloggio più grande. E dopo i Giochi? Il prezzo scende, in una stanza più piccola però, a 3.936 euro.

A Milano, sempre consultando i numeri da un sito di prenotazioni, ci sono ancora centinaia di soluzioni disponibili per la settimana del 9 febbraio. Nella città che ha rilanciato la sua vocazione turistica già da Expo 2015, i listini di hotel, case vacanza e simili, secondo il Codacons, sono saliti negli ultimi quattro anni del +44,8 per cento e con le Olimpiadi il trend non si è ovviamente fermato: "Basti pensare che per dormire una notte a Milano in occasione dell’apertura dei giochi del 6 febbraio, si spendono fino a 17mila euro per una camera doppia" fa sapere il Codacons.