Dove dormire per vedere le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 senza spendere una fortuna

Il lago di Anterselva, una delle mete principali per le Olimpiadi invernali 2026

Con l’avvicinarsi dell’appuntamento più atteso dell’inverno, le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio, cresce anche la corsa per assicurarsi un alloggio per assistere alle gare, alle cerimonie e alle celebrazioni che coinvolgeranno Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. In una competizione già di per sé costosa, anche i prezzi degli hotel e delle case in affitto sono impennati in modo impressionante: nelle città principali e nelle località alpine più richieste le tariffe sono altissime, con pernottamenti che in alcune zone superano di molto i livelli della stagione alta, costringendo chi arriva da lontano a fare i conti con cifre difficilmente sostenibili per molti viaggiatori. Per evitare poi la situazione del "tutto esaurito", ecco alcune alternative di alloggio nelle principali città e aree coinvolte dalle Olimpiadi, da Milano a Cortina d’Ampezzo, passando per Livigno, Bormio e le altre sedi principali per le gare, con suggerimenti per orientarsi tra disponibilità e fasce di prezzo.

Milano: dove dormire durante le Olimpiadi invernali 2026

Milano, si sa, può essere molto cara, specialmente durante un evento così importante come le Olimpiadi inveranali 2026. I prezzi degli alloggi, però, possono variare molto e, come per la disponibilità, è sempre possibile trovare qualche piccola occasione se si ha la pazienza di spulciare i siti online. Le zone interessate dai giochi saranno principalmente tre: San Siro, dove si terrà la cerimonia d'inaugurazione, Santa Giulia (Rogoredo), dove ci saranno gli incontri di Hockey sul ghiaccio e Assago, sede delle gare di pattinaggio di figura.

Una delle stanze del Crowne Plaza Milan Linate

In questo contesto, se si desidera restare nei pressi di Rogoredo, si può optare per alternative più economiche nella vicina San Donato Milanese, che offre ottimi B&B a prezzi contenuti come la Rosa dei Venti, che per due notti per due persone costa attorno ai 300 euro o il Crowne Plaza Milano Linate, un hotel a quattro stelle i cui prezzi per due notti per due persone si aggirano attorno ai 400 euro. Se invece si desidera restare in una zona più centrale e ben connessa ad ogni evento sportivo, l'Hotel Charly è un ottima opzione, situato vicino alla Stazione Centrale e con prezzi per due persone attorno ai 260 euro a notte.

Dove dormire a Cortina durante i giochi olimpici

Cortina sarà il cuore pulsante di questi giochi invernali. La città, infatti, ospiterà diverse competizioni principali, come lo sci alpino femminile all'Olympia delle Tofane, bob, slittino e skeleton al Cortina Sliding Centre e il curling al Cortina Olympic Stadium. A questo punto, la città è praticamente inavvicinabile tra prezzi e disponibilità, ma rimane ancora qualche opzione abbordabile nelle città limitrofe. San Vito di Cadore, ad esempio, si trova a soli dieci minuti di macchina e offre una vista davvero suggestiva sul Monte Antelao.

La vista della casetta CuCù sul Monte Pelmo

Qui le strutture stanno terminando, ma è possibile prenotare qualche chicca a buon prezzo, come la Casa Montana S.Maddalena, che per due notti per due persone ha dei prezzi che si aggirano attorno ai 500 euro. A 15 minuti da Cortina si trova anche un altro piccolo comune dove cercare alloggio, Borca di Cadore; qui, la Casetta CuCù offre alloggi per due persone a circa 300 euro a notte, con una vista spettacolare sul Monte Pelmo.

Gli alloggi per le Olimpiadi invernali a Livigno

Anche a Livigno si terranno due competizioni importanti: Freestyle skiing e Snowboard, situate in due aree chiave, il Livigno Snow Park e il Livigno Aerials & Moguls Park. Non è un segreto che i prezzi per dormire a Livigno si siano alzati parecchio già da prima delle Olimpiadi, ma è ancora possibile trovare qualcosa a costo contenuto (certo, contenuto rispetto agli standard). Ad esempio, il Residence le Cascate, che si trova in zona San Rocco, è in una posizione strategica perché è situato accanto alla fermata del bus che gratuitamente porta in centro e a soli 7 minuti a piedi dalla seggiovia; i prezzi per questo residence si aggirano attorno ai 215 euro a notte per due persone.

Residence Le cascate

Un'altra opzione può anche essere il Canton 520 Appartamenti, che prevede un semplice self check in e costa circa 25o euro a notte per due persone.

Dove dormire a Bormio durante le Olimpiadi invernali 2026

Bormio sarà la sede principale per lo sci alpinismo maschile e una delle mete più ambite per questo febbraio sportivo. Anche qui, c'era da aspettarselo, prezzi e disponibilità sono limitati. L'hotel Cardo è una valida alternativa, oltre che una delle poche rimaste: con circa 200 euro a persona si possono passare due notti in questo suggestivo hotel immerso le montagne innevate.

Hotel Cardo, Bormio

Sempre a Bormio, anche l'Albergo Meublé Piccolo Mondo offre dei prezzi simili, oltre che una posizione strategica vicina alla piste da scii e, tra una competizione e l'altra, anche per fare qualche percorso di trekking. Infine, un'ultima opzione più economica potrebbe essere quella di spostarsi nei dintorni di Bormio: l'albergo Zebrù, situato tra Bormio e Santa Caterina, offre sistemazioni da 250 euro a notte.

Albergo Zebrù, a soli tre chilometri da Bormio

Dove dormire ad Anterselva durante i giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026

Anterselva è sicuramente tra le località olimpiche più costose. Nella città in cui si terranno le gare di Biathlon, infatti, i prezzi sono decisamente alle stelle. Tra le ultime opzioni più economiche risultano: l'hotel Schmalzlhof fornito di una nuova piscina (circa 97 euro a notte a persona), l'Hotel Magdalenahof, distante circa 8 chilometri dallo stadio e a circa 115 euro a persona per notte, e l'hotel Antholzerhof, che ha ora le ultime camere disponibili, per i prezzi richiedono di fare un preventivo sul loro sito online.

Schmalzlhof hotel

Gli alloggi disponibili in Val di Fiemme per i giochi olimpici invernali

La Val di Fiemme sarà, con il suggestivo borgo di Tesero, uno dei centri principali per questi giochi invernali. A Baselga di Pinè si terranno le competizioni di pattinaggio di velocità, al Predazzo Ski Jumping Stadium e al Tesero Cross-Country Skiing Stadium il salto con gli sci e la combinata nordica. In questo contesto, il residence Foresto offre valide alternative e prezzi ancora abbordabili, partendo da circa 235 euro a persona per due notti. Nei comuni limitrofi (a circa 4 o 5 chilometri di distanza), il Park Hotel Bellacosta a Cavalese offre stanze a circa 120 euro a persona per notte, mentre il Negritella Sweet Hotel a Ziano di Fiemme circa 110 euro a notte per persona e offre anche percorsi relax e welleness.

Negritella Sweet Hotel

Dove dormire a Verona per la cerimonia di chiusura dei giochi olimpici

Verona sarà la sede della cerimonia di chiusura dei giochi olimpici inveranali di Milano-Cortina 2026. L'iconica città legata indissolubilmente al mito di Romeo e Giulietta ha ancora un ampio ventaglio di alloggi disponibili per il weekend finale del 22 febbraio. Fra gli altri, il B&B Teatro Ristori Verona che costa 100 euro a notte per persona, il Relais Ristori a 140 euro circa e l'Hotel Leopardi a circa 150 euro. Tutte opzioni comodissime per spostarsi, situate in zona centrale, e perfette quindi per godersi la fine dei giochi nella suggestiva Arena di Verona.