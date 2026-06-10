La nuova sfida di Tommaso Mazzanti: dopo le schiacciate, il fondatore di All’antico Vinaio apre la sua prima gelateria

Il nuovo progetto di Tommaso Mazzanti e di sua moglie Clara Fioretti è una gelateria: sorgerà a Forte dei Marmi in via Roma 8.

Tommaso Mazzanti, Instagram @allanticovinaiofirenze

Il suo "Bada come la fuma" ha fatto il giro del mondo: ma letteralmente. Perché dai video virali, Tommaso Mazzanti ha costruito un impero. È andato ben oltre i social il successo delle sue schiacciate, ben oltre Firenze. Lì, nel centro storico, in Via de’ Neri, è iniziato tutto: nella rosticceria di famiglia, dove ha mosso i primi passi giovanissimo. Poi All'Antico Vinaio è diventato negli anni una catena con punti vendita anche oltre i confini nazionali: il marchio si è esteso all'estero, tra USA e Regno Unito. Di recente è stato siglato un accordo per sbarcare anche a Dubai, in partnership con il Gruppo Avolta. Ma la nuova sfida del fondatore si chiama Oblò e non ha nulla a che vedere con focacce e salumi.

Tommaso Mazzanti ha annunciato il suo nuovo progetto: l'apertura di una gelateria insieme alla moglie Clara Fioretti. Il fondatore e volto di All'Antico Vinaio ha spiegato sui social l'iniziativa: "Un nuovo progetto, una nuova avventura, nuovi sogni. Ma sempre con lo stesso pensiero: provare a fare qualcosa di meraviglioso. Sacrifici, sudore, paure, ma anche esperienze uniche che hanno portato una bottega di 18 mq a diventare una delle storie più belle del food italiano degli ultimi anni. In Oblò porteremo gli stessi valori che per noi sono imprescindibili: umiltà, passione, famiglia, coraggio e tanta voglia di raccontare e portare nel mondo un altro piccolo pezzetto di Made in Italy. Non so se ci riusciremo anche con Oblò, ma sono certo che sarà un'avventura meravigliosa".

Tommaso Mazzanti e Clara Fioretti annunciano il nuovo progetto, Instagram @allanticovinaiofirenze

Sembra dunque che pur differenziando il prodotto, Mazzanti abbia tutta l'intenzione di rimanere ancorato alla tradizione italiana e alla sua storia familiare, a ciò che ha imparato sulla sua palle: ecco perché si è soffermato su qualcosa di tradizionale e di tipico, come è appunto il buon gelato. Per l'apertura del punto vendita (e potrebbe anche questo essere il primo di una lunga serie) ha scelto Forte dei Marmi.

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Per la precisione, lo store sorgerà negli spazi che erano del ristorante La Ciurma, via Roma 8, vicino alla piazza principale della città, zona centrale e molto frequenta. Non è una scelta casuale, anche in questo caso la dislocazione geografica si inserisce perfettamente nella cornice del progetto, quindi in quelle atmosfere da classica estate italiana. E che estate sarebbe, senza un cono gelato in mano?