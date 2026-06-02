Gelateria Buonocore, da 70 anni il simbolo di Capri “Non vogliamo espanderci, si perderebbe l’artigianalità”

La Gelateria Buonocore è uno dei simboli dell’isola di Capri e, nonostante il successo, ha deciso di rimanere fedele alle sue origini, non aprendo nessun’altra sede in giro per il mondo. Abbiamo intervistato una delle proprietarie, Giovanna Buonocore: ecco cosa ci ha raccontato dell’attività.

Gelateria Buonocore

Nel cuore di Capri, in via Vittorio Emanuele 35, a pochi passi dalla famosissima Piazzetta, sorge quella che viene considerata una delle "istituzioni dell'isola": la storica Pasticceria Gelateria Buonocore. Nata negli anni '50 per volontà di Raffaele Buonocore, che diede vita a una piccola salumeria in Via Roma, col passare del tempo è riuscita a evolversi ma senza perdere i suoi valori, il suo profondo legame con la famiglia e con l'isola. Niente sedi dislocate in giro per l'Italia e per il mondo, niente esperimenti gourmet e niente rivoluzioni audaci: il punto forte della storica gelateria di Capri è essere rimasta fedele a se stessa. Il risultato? In ogni momento dell'anno, dall'estate all'inverno, fuori al locale si creano file infinite per assaggiare i gusti tipici di stagione. Giovanna Buonocore, una delle proprietarie della gelateria, è stata intervistata da Fanpage.it: ecco cosa ha raccontato della storica attività e degli ospiti famosi che si è ritrovata a servire.

Gelateria Buonocore, da friggitoria a icona di Capri

La Gelateria Buonocore di Capri è una delle istituzioni dell'isola, famosa in tutto il mondo per il suo gelato e per le cialde preparate calde ed espresse. Vanta oltre 70 anni di attività e, nonostante il successo, continua a essere un'azienda a conduzione familiare. Come spiegato da Giovanna, venne fondata nel 1950 dal suo papà Raffaele Buonocore che, dopo essersi trasferito sull'isola dalla vicina Castellammare di Stabia, aprì una piccola salumeria in Via Roma. Nel 1952 trasformò l'attività in friggitoria, proponendo per la prima volta lo street food a Capri.

Negli anni '70 Raffaele ebbe l'occasione di comprare il negozio in Via Vittorio Emanuele e fu in quel momento che cominciò ad avvicinare i figli Ferdinando, Ersilia, Giovanna e Mario all'attività, formandoli in vista della realizzazione di una gelateria. Dopo anni di training con maestri pasticcieri e gelatieri, Ferdinando e Mario iniziarono a lavorare personalmente nella pasticceria di famiglia. Era un'epoca in cui c'erano pochissimi gusti di gelato, ovvero cioccolato, nocciola, caffè, pistacchio, limone e fragola, ma i Bonocore riuscirono a distinguersi per originalità introducendo ogni anno un nuovo gusto, dalla stracciatella al panfragola.

Gelateria Buonocore

Prodotti freschi e artigianalità: i punti forti della gelateria Buonocore

La signora Giovanna Buonocore ha raccontato che la svolta è arrivata quando i suoi fratelli hanno creato il gusto Fantasia di Capri, un variegato con Nutella e mandorle caramellate. Fin dal primo momento è stato un must e ancora oggi è tra i più richiesti della gelateria. Il punto forte del locale? Giovanna non ha dubbi: "Ogni anno introduciamo qualche gusto nuovo, soprattutto i gelato di frutta che facciamo con i prodotti freschi e di stagione presi dai nostri alberi. A Capri abbiamo un limoneto molto grande anche con arance e mandarini, di cui utilizziamo sia succo che buccia". Ora, ad esempio, è stato prodotto il gusto melone, mentre nelle prossime settimane ci sarà il gusto gelsi e poi il gusto fichi ad agosto.

Gelateria Buonocore

Perché la gelateria caprese non si è mai voluta ingrandire

Nonostante il successo, la Gelateria Buonocore non si è mai ingrandita e non ha mai trasformato l'azienda di famiglia in un business internazionale. Non si tratta di una strategia di marketing ma di una specifica scelta di Giovanna e i suoi fratelli. "Non abbiamo ingrandito l'azienda perché si perderebbe l'artigianalità e la freschezza. Negli anni abbiamo avuto tante proposte, dall'Arabia Saudita a Dubai, ma anche dalla Germania, dall'America da Milano e Roma. Il nostro obiettivo, però, è mantenere il prodotto così com'è: se apri 10 negozi, fai una scelta commerciale e non puoi continuare a seguirli personalmente tutti o a curare l'artigianalità dei prodotti", ha spiegato Giovanna Bonocore. Nello store di Capri, invece, tutti gli ingredienti sono a km 0, vengono testati prima di essere utilizzati: il gusto caffè è realizzato con il caffè della moka, il gusto limoncello è a base del limoncello preparato con i limoni della Costiera.

Gelateria Buonocore

Da Chiara Ferragni a Caterina Balivo, tutti i clienti vip della gelateria

Al di là dei clienti "fissi" e di quelli di passaggio a Capri, la Gelateria Buonocore tra i suoi ospiti vanta anche molti volti noti dello spettacolo italiano e internazionale. Alessandro Preziosi, Christian De Sica, Michelle Hunziker, Aurelio De Laurentis, i giocatori del Napoli, Chiara Ferragni, Caterina Balivo: questi sono solo alcuni dei nomi famosi che hanno provato il gelato dei Buonocore. La signora Giovanna ha raccontato di aver incrociato anche Jennifer Lopez: "La fotografano da tutti i lati e io dicevo ‘Ma chi è?' perché lei, venendo dal mare senza trucco e senza abiti di scena, era un po' irriconoscibile. Per i personaggi famosi, però, è normale: siamo abituati a vederli bellissimi e preparatissimi, poi qui appaiono i leggings, occhialoni da sole, capelli bagnati dal mare e capisci che sono persone normalissime".

Gelateria Buonocore

Il principe di Monaco "cacciato" e Fiorello col cappello da donna

Tra gli ospiti più illustri della Gelateria Buonocore, anche lo sceicco Hamdan bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi, arrivato a Capri a bordo di Yas, un superyacht di lusso lungo 141 metri. La signora Giovanna ha raccontato che, nel momento in cui ha lasciato l'isola, ha omaggiato la sua famiglia con scatole di datteri e di biscotti, esprimendo la loro gratitudine in modo davvero speciale. Tra le storie più originali, quella che vede protagonista Ernesto Augusto di Hannover, l'ultimo marito di Carolina di Monaco, che venne "cacciato" dalla signora Giovanna per essersi acceso una sigaretta in negozio (nell'anno in cui in Italia entrò in vigore il divieto di fumare al chiuso). La proprietaria ha raccontato anche di quando è arrivato Fiorello con un cappello da donna, chiedendole aiuto per "nascondersi" dai fan che non possono fare a meno di riconoscerlo. Insomma, la Gelateria Bonocore è un simbolo di eccellenza, di tradizione e di qualità ed è. per questo che dopo 70 anni di attività continua a essere uno dei simboli della bellezza di Capri.