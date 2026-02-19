Le nonne di Altamura giocano a curling nel video da 20 milioni di view: “Volevamo provarlo con le pentole”

Le nonne di Altamura, Teresa e Graziella, mentre giocano a curling

Graziella e Teresa sono indiscutibilmente le regine dei social: le due nonne di Altamura si erano già raccontate a Fanpage qualche mese fa, spiegando come l'amore per la cucina, la famiglia e la semplicità abbia sempre costruito la loro identità, fino a ridar vita insieme a Giacomo e altri giovani all'Antico Forno Santa Caterina. Simpatiche, più giovanili di molti 30enni e sempre aggiornate sull'attualità, non si sono perse l'ultimo trend: il curling. Hanno chiesto infatti a Giacomo cosa fosse quello strano sport che vedevano in televisione e che era ovunque e hanno poi deciso di replicarlo.

Il curling delle nonne di Altamura con le pentole

Una volta a conoscenza della curling mania Graziella e Teresa hanno deciso di replicarlo. Il video in cui praticano curling con un grosso pentolone e le scope è diventato talmente virale da raggiungere ben 20 milioni di visualizzazioni sui social. "L'idea nasce semplicemente da una domanda, perché mi hanno chiesto cosa fosse questa cosa in TV della ‘padella che va a terra', e dunque ho cercato di spiegarglielo fisicamente, e da lì poi loro hanno avuto l'idea di fare il video". Insomma, le nonne si sono divertite a praticare lo sport del momento ed è forse proprio questa loro autenticità ad attrarre così tante persone in tutto il mondo.

Dopo il curling, si preparano per Sanremo

Le nonne di Altamura è ormai da diverso tempo che conquistano facendo riscoprire la cucina, le tradizioni, le risate spontanee e l’autentica energia tipica della loro terra. Le loro apparizioni davanti al Forno Santa Caterina sono assolutamente iconiche: cucinano, scherzano e danzano a ritmo di musica. E su queste note, Giacomo racconta che si stanno preparando per Sanremo, in arrivo il prossimo martedì: "Si sono divertite moltissimo in questi giorni a rivisitare tutte le canzoni del festival di Sanremo degli ultimi 50 anni: hanno cantato tutto, da Mina fino a Olly. Faranno sicuramente dei video anche in occasione del famoso Festival".

Teresa e Graziella al Forno

Graziella e Teresa vogliono autenticità

Ma i loro progetti vanno oltre i video tanto apprezzati su social. Giacomo infatti spiega che per loro è centrale far passare un'idea di lealtà alla propria identità e alle tradizioni locali, raccontando come nonostante le numerose proposte di collaborazione ricevute dal Forno Santa Caterina, non hanno mai voluto accettarle perché i loro obbiettivi sono altri: "Abbiamo avuto contatti da parte di tante altre aziende, ma rimanendo fedeli alle nostre politiche aziendali per il momento abbiamo deciso di declinare questi inviti, perché accettiamo solamente delle proposte che possano essere in linea con i nostri principi produttivi, di standard di qualità, di tradizione, di utilizzo di materie prime". Giacomo spiega che usano solamente farine fatte con grani certificati, lievito madre e il pane è interamente prodotto ad Altamura; è anzi possibile vedere la creazione di persona. "L'unica cosa che abbiamo intenzione di fare è quella di attivare un forno antico che è chiuso da anni ad Altamura, il forno Santa Teresa, perché molto spesso i forni antichi sono passati dall'essere punti istituzionali ad essere abbandonati, dunque noi preferiremmo ridare vita a un forno antico piuttosto che creare invece nuovi B&B o simili". L'obbiettivo di Giacomo e delle signore è quello di mantenere la tradizione, l'identità, replicando quello che è stato fatto per il Forno Santa Caterina, proponendo poi una cucina artigianale di altissima qualità, con standard alti che su ogni prodotto.