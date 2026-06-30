La migliore pizzeria d’Europa si trova a Londra, è Napoli on the Road per il terzo anno: assente l’Italia in classifica

Secondo posto per Baldoria a Madrid. Terza posizione per IMperfetto in Francia. Assente l’Italia: non gareggia a livello europeo, ha una classifica dedicata.

50 Top Pizza Europa 2026 è frutto del lavoro annuale degli ispettori assegnati al progetto, incaricati di esaminare le pizzerie dislocate in tutto il continente, rigorosamente in anonimato come vuole la policy della guida. Dalla qualità dei prodotti all'attenzione rivolta al cliente, vengono giudicati diversi fattori per stilare la classifica: l'elenco contiene i nomi dei migliori locali europei. Quest'anno l'ha spuntata Napoli on The Road, di Londra: è la migliore pizzerie d'Europa per il 2026. Ha confermato il titolo che ha conquistato per tre anni di seguito, ma che stavolta è arrivato dopo l'apertura della terza sede nel quartiere di Soho da parte di Michele Pascarella e che si va ad aggiungere ai locali di Chiswick e Richmond.

Michele Pascarella è ormai un nome iconico del settore, vincitore di diversi riconoscimenti e titoli tra cui quello di Global Pizza Maker of the Year 2023. Campano di origine, ha conosciuto il mondo della pizza e delle pizzerie da bambino, cominciando molto presto a lavorare. Dal 2016 vive a Londra, dove ha esportato la celebre e iconica pizza napoletana a ruota di carro. Inizialmente la sua Napoli on the Road era un food truck, che attirava decine di persone in fila nei mercati londinesi. La qualità dei suoi prodotti lo ha portato nell'Olimpo del settore e oggi vanta tre locali nella capitale inglese, punti di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana a Londra.

Su Instagram, nel dare la notizia della vittoria, ha scritto: "Nessuno di noi pensava che sarebbe successo di nuovo. Essere riconosciuti per tre anni di fila dalla guida alla pizza più rispettata al mondo è semplicemente incredibile. Abbiamo lavorato incredibilmente sodo. Aprire il nostro nuovo ristorante a Soho è stata una delle sfide più grandi della nostra vita. La nostra sfida più grande non è mai stata solo fare un'ottima pizza. È stata cambiare la percezione di cosa possa essere una pizzeria. Vogliamo creare qualcosa che sia contemporaneo, radicato nella nostra identità e nel nostro stile, ma che sia comunque accogliente per tutti. Ecco perché questo riconoscimento significa così tanto per noi. Questo premio appartiene al nostro team. Abbiamo iniziato con una sola persona. Oggi siamo 84".

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Secondo posto per Baldoria a Madrid guidata da Ciro Cristiano, che è anche la migliore pizzeria in Spagna. Terza posizione per IMperfetto in Francia di Tonino Cogliano e Simone Lombardi. Segue 50 Kalò di Ciro Salvo, sempre a Londra. Menzione d'onore come Pizza Maker of the Year a Gaspare Squitieri di Pizza Zulu (sesto in classifica generale) mentre il titolo di Pizza of the Year è andato alla Marinara di Surt.

Le prime 20 posizioni della classifica 50 Top Pizza Europa 2026 entrano di diritto nella classifica delle 100 Migliori Pizzerie al Mondo. La premiazione si terrà il 15 settembre presso lo storico Teatro Mercadante di Napoli.

La classifica del 2026 (decima edizione) conta eccezionalmente un totale di 60 posizioni, ma sono stati presi in considerazione circa 200 locali distribuiti in 35 Stati diversi. Il Paese più presente nella guida è stavolta la Spagna con 29 locali, seguita dalla Francia con 24 e dall'Inghilterra con 22. Venendo alle città, la più rappresentata è Parigi con 17 pizzerie e a seguire Londra con 15 e Madrid con 9. E l'Italia? Napoli, notoriamente patria della pizza? Può sembrare strana la loro assenza, ma c'è un motivo: proprio perché la pizza è un piatto tipicamente associato alla nostra bandiera tricolore, ha tutta una sua classifica dedicata. L'Italia, dunque, non gareggia a livello europeo.

50 Top Pizza Europa 2026: la top 20 della classifica