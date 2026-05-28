È napoletana la migliore pizzeria degli Stati Uniti: la classifica 50 Top Pizza USA 2026

Ieri è andata in scena 50 Top Pizza USA 2026, la cerimonia di premiazione che ha svelato le Migliori Pizzerie degli Stati Uniti d’America per il 2026. Chi ha trionfato? Una Pizza Napoletana, locale di New York che rende omaggio alla tradizione partenopea.

La pizza è il piatto tipico della tradizione italiana ma, complice il fatto che è amata in tutto il mondo, è stata esportata anche all'estero e ad oggi praticamente in ogni angolo del globo è possibile gustarla. Non sorprende, dunque, che nelle ultime ore sia andata in scena 50 Top Pizza USA 2026, la cerimonia di premiazione che ha svelato le Migliori Pizzerie degli Stati Uniti d'America per il 2026. A trionfare, però, non è stata la pizza tipicamente americana ma quella napoletana di Anthony Mangieri.

Una Pizza Napoletana è la migliore pizzeria degli USA

A essersi aggiudicata il primo posto nella classifica 50 Top Pizza USA 2026 è stato il locale Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri, nel cuore di New York. Il suo menù conta poche pizze ma tutte con carattere, rigorosamente preparate dopo 30 ore di impasto. Gli ingredienti non sono solo di origini italiane ma provengono anche dal mercato di Union Square, celebrando così anche la tradizione statunitense. A seguire nella lista ci sono a pari merito due californiane: Pizzeria Sei di William Joo a Los Angeles e Tony’s Pizza Napoletana di Tony Gemignani a San Francisco. Ha completato la top 3 Razza a Jersey City, la pizzeria di Dan Richer.

Le pizzerie entrate tra le 100 Migliori al Mondo

La quarta posizione è andata a un'altra californiana: Dana Point con la pizzeria Truly Pizza. Seguono Francesco Martucci a Miami, Don Antonio di Giorgia Caporuscio a New York, Jay's di Joe Powers a Kenmore e a pari merito Ribalta a New York di Pasquale Cozzolino e Robert’s a Chicago di Robert Garvey. Leña di Marisol Doyle, a Cleveland, e Ken's Artisan Pizza di Ken Forkish e Peter Kost, a Portland, chiudono la top 10. Insomma, è chiaro che molti dei proprietari dei locali premiati vantano delle origini italiane a cui hanno voluto rendere omaggio proprio con la tradizionale pizza. Le prime 15 pizzerie in classifica entrano di diritto nella classifica delle 100 Migliori Pizzerie al Mondo e si ritroveranno a Napoli per il 50 Top Pizza World 2026 (che si terrà il prossimo 15 settembre).