Jennifer Lopez in Italia per l’estate 2026: da Venezia a Roma, cosa ha visitato in viaggio con i figli

Per dare il via alla sua estate Jennifer Lopez ha organizzato una vacanza in Italia, per la precisione un tour delle più belle città d’arte dello stivale: ecco cosa ha visitato insieme ai figli Emme e Max.

Niente spiagge incontaminate dei Caraibi o mete super esotiche nel bel mezzo dell’oceano, per dare il via all’estate 2026 “col botto” Jennifer Lopez ha scelto l’Italia. Se negli scorsi anni aveva sempre puntato tutto su delle vacanze in yacht con tappa fissa a Capri, questa volta ha preferito il classico tour delle città d’arte. Il motivo per cui lo ha fatto? Lo ha rivelato lei stessa sui social: si è voluta concedere un viaggio con i figli Emme e Max, che a partire dal prossimo settembre frequenteranno il college e abbandoneranno il “nido familiare”. Quali sono i luoghi iconici che la popstar ha visitato durante questo esclusivo tour?

Jennifer Lopez, il tour tra Venezia, Milano e Toscana

Il viaggio in Italia di Jennifer Lopez sembra essere partito da Venezia, dove si è immortalata in gondola tra i ponti iconici della città. Ha provato l’esperienza anche in “formato notturno” a bordo della Royal Gondola, la storica imbarcazione legata ai reali d’Italia, la cui particolarità sta nelle sedute con decorazioni intagliate a mano e rifiniture in oro.

Sulla Royal Gondola

Ha successivamento fatto tappa a Milano, dove ha visitato il Museo Cenacolo Vinciano (ha immortalato Max davanti a L’ultima cena di Leonardo), poi è passata alla Toscana.

J.Lo con i figli al Museo Cenacolo Vinciano

Si è fermata a Siena, concedendosi un pranzo in compagnia in uno degli adorabili ristoranti con vista su Piazza del Campo, e ha pernottato al Castello di Casole, a Querceto, un meraviglioso hotel a 5 stelle immerso nelle campagne.

Jennifer Lopez al Castello di Casole

Jennifer Lopez tra Piazza di Spagna e Musei Vaticani

La tappa più lunga del viaggio di J.Lo è stata a Roma, la Capitale, dove ha organizzato un tour tra alcuni luoghi iconici, dal Colosseo alla scalinata di Trinità dei Monti, a Piazza di Spagna, fino ad arrivare ai Musei Vaticani. Qui ha ammirato la Madonna del Rosario di Ludwig Seitz, la colossale scultura del Pignone e la Loggetta dei Cardinali di Bibbiena, a prova del fatto che condivide con i gemelli la passione dell’arte.

J.Lo con i figli a Trinità dei Monti

Naturalmente non è mancato un momento ricreativo: i tre hanno pranzato alla Taverna di Adriano (consumando anche un iconico cappuccino a fine pasto). Insomma, J.Lo non si è fatta mancare davvero nulla. Qualcuno è riuscita ad avvistarla tra le celebri attrazioni italiane?