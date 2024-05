In vacanza per il benessere sessuale: le coppie viaggiano per migliorare l’intimità

video suggerito

A cura di Giusy Dente

I motivi per viaggiare sono tanti: c'è chi ama avvicinarsi a culture e tradizioni diverse dalle proprie, chi preferisce immergersi nella natura selvaggia tra passeggiate e nuotate, chi parte per vacanze avventurose on the road dove ogni giorno è una scoperta, chi vuole staccare la spina e rilassarsi completamente senza pensare a nulla. Ma una vacanza può essere anche un modo per dare nuova linfa alla relazione col proprio partner. Molte coppie partono proprio con questo obiettivo: migliorare l'intimità, ritrovare il benessere sessuale, riaccendere la passione.

Sexual wellness: le coppie viaggiano per il benessere sessuale

La quotidianità può in alcuni casi essere una minaccia per l'intimità della coppia. Si fanno avanti le incombenze della vita di tutti i giorni, ci sono i problemi sul posto di lavoro da fronteggiare, i conti da far quadrare, il tempo non basta mai per fare tutto, magari ci sono i figli da gestire. Ecco perché una vacanza è sempre un ottimo modo per allontanarsi da tutto questo, per mettere in pausa la "normalità" e godere di un'esperienza diversa ed entusiasmante che possa arricchire, che possa far guardare il mondo con nuovi occhi.

Molte coppie approfittano delle vacanze proprio per dedicarsi all'equilibrio della relazione, per dare nuova linfa al sentimento e nuovo slancio all'intimità. Insomma, si viaggia anche per migliorare la vita sessuale di coppia. Condé Nast Traveller ha incluso il sexual wellness (benessere sessuale) tra le principali tendenze di viaggio per il 2024. Queste vacanze stanno avendo un successo crescente, soprattutto tra le coppie di mentalità aperta, pronte a sperimentare, a mettersi in gioco, a dedicarsi a esperienze nuove.

Serve motivazione, bisogna essere in due a volersi riconnettere col partner. Per questi innamorati che vogliono ritrovare la passione ci sono resort e strutture che mettono a punto dei programmi ad hoc, affidati a professionisti del settore, a cui si aggiungono pacchetti di cene o massaggi o attività varie. Suzannah Weiss, educatrice sessuale e autrice del libro di prossima uscita Subjectified: Becoming a Sexual Subject, alla CNN ha affermato che i viaggiatori sono sempre più alla ricerca di questo tipo di viaggi per risolvere la tensione della vita quotidiana che genera insoddisfazione nella loro vita sessuale.

La routine e le responsabilità genitoriali sono i fattori che incidono maggiormente, che generano stress e tolgono tempo all'intimità. "Molte coppie hanno difficoltà nella loro vita sessuale perché il loro cervello è in lotta o in fuga a causa delle esigenze lavorative e genitoriali – ha spiegato – Le vacanze sono un ottimo modo per riconnettersi sessualmente". Lyndi Rivers è un'educatrice sessuale che tiene consulenze, sessioni di coaching e corsi presso le strutture che prevedono programmi orientati al benessere sessuale delle coppie.

Uno dei suoi corsi si intitola Ottimizza la tua vita sessuale e serve a ritrovare il desiderio, indagando i personalissimi motivi che spingono ogni persona verso il proprio partner. Un altro, invece, serve a ritrovare la connessione col proprio corpo, per poter meglio vivere la sessualità con l'altro ma partendo da se stessi. Sono lezioni da circa 100 euro a persona. "Il mio obiettivo è fornire gli strumenti e le informazioni di cui le persone hanno bisogno per comprendere meglio se stessi e sviluppare la curiosità per una sana vita sessuale e amorosa – ha detto Rivers – Ognuno di noi ha la sua visione di cosa sia una vita sessuale soddisfacente e io cerco di farla trovare".