Quando partire in vacanza per risparmiare: qual è la settimana più vantaggiosa dell'estate 2024 Quando conviene partire in vacanza questa estate? C'è una settimana in particolare in cui è possibile risparmiare sul volo.

A cura di Giusy Dente

Risparmiare: è un requisito essenziale quando si viaggia e si prenota una vacanza! Ovviamente contenere il budget di questi tempi è una priorità: ecco perché i più attenti tengono monitorate le offerte da mesi prima, per trovare l'occasione più conveniente, il pacchetto last minute, la promozione a prezzo stracciato. Per aiutare i viaggiatori, da quelli occasionali a quelli incalliti, esistono diversi sistemi, che consentono di avere un'idea più chiara dei periodi ottimali su cui puntare, per risparmiare dal punto di vista del trasporto. L'ultima ricerca di Skyscanner realizzata in collaborazione con OnePoll ha evidenziato proprio la grande attenzione che gli italiani danno al portafogli. Tutti sono alla ricerca dell'offerta più vantaggiosa per l'estate 2024 che è ormai alle porte. La ricerca ha rivelato anche qual è il momento migliore per prenotare una vacanza se si vuole risparmiare. Quando partire dunque?

Estate 2024, quando partire in vacanza

La ricerca ha evidenziato che il 64% dei viaggiatori italiani è ancora alla ricerca di offerte e last minute (ricerca OnePoll condotta nell'aprile 2024 su 2000 intervistati). Non a caso, l'hashtag #loudbudgeting è tra i più popolari su Instagram e TikTok. Questo approccio non riguarda solo l'acquisto di biglietti aerei o la prenotazione di alloggi. I viaggiatori italiani, infatti, sono disposti a rinunciare a piccoli lussi quotidiani e fare sacrifici durante l'anno, che si tratti di una cena in meno al ristorante o dell'acquisto di abiti di seconda mano.

Questo, per potersi permettere una vacanza estiva "comoda", senza eccessive e stressanti rinunce. Tre italiani su quattro hanno ammesso che per quest’anno l'intenzione è risparmiare, come emerge dall'ultima ricerca condotta da Skyscanner e OnePoll. I viaggiatori italiani sono molto attenti al portafoglio e monitorano con attenzione alla ricerca di offerte vantaggiose per l’estate.

Secondo i dati rilevati tra il 1° gennaio 2024 e il 30 aprile 2024 per viaggi di andata e ritorno dall’Italia nei mesi di luglio e agosto, la settimana del 1° luglio è il momento più gettonato per partire quest'estate, ma anche il più costoso. Viceversa, si può risparmiare in media il 27% viaggiando la settimana del 26 agosto rispetto alla settimana del 12 dello stesso mese, il che significa un risparmio medio fino a 348€ per una famiglia di quattro persone!