Il gelato All you can eat è il trend estivo che piace ai golosi (un po’ meno alla dieta)

Gelato a volontà e senza limiti: dopo il sushi, la formula All you can eat conquista anche il mondo del gelato, per la gioia dei golosi.

Se i gelati confezionati si fanno sempre più piccoli, non va meglio sul fronte dei gelati artigianali, il cui prezzo negli ultimi anni è parecchio lievitato. Coni e coppette costano di più, ma nonostante i rincari a questa coccola fresca d'estate è davvero difficile rinunciare. Si è disposti a mettere mano al portafogli, pur di gustarsi questa prelibatezza nelle sue molteplici varianti: gusti alla frutta, creme, proposte anche molto originali e strane, che però incuriosiscono. E per i veri fan del gelato artigianale, ci sono posti che si apprestano a diventare una sorta di Paradiso. Sono quelli che propongono l'offerta no limits.

L'All you can eat, che fa pensare immediatamente al sushi, ora riguarda anche il gelato. È il trend del momento: entrare e gustare gelato in quantità, senza limiti, finché se ne ha voglia e finché lo stomaco lo consente.

Detta così sembra un sogno, che però diventa realtà per esempio nella gelateria piemontese Enrietto-il latte a gelato, che nelle sue sedi di Rivarolo Canavese (Torino) e Alba (Cuneo) propone questa formula: 12 euro per avere gelato no stop, ma in un unico gusto. Qui si serve il famoso Latte a Gelato, un fiordilatte iconico a base di latte vaccino fresco senza addensanti, coloranti artificiali né conservanti che viene poi ricoperto con topping artigianale a base di zabaione caldo o caramello salato. È una preparazione che ha reso famoso il locale, fondato come lab oratorio dolciario dalla famiglia Enrietto nel lontano 1959, dando avvio a una storia di successo.

In Germania fa qualcosa di simile Joho Eisparadies a Berlino. Anche qui c'è un solo gusto proposto ai golosi che fanno ingresso, varia a seconda dei periodi e della stagionalità, ma si può riempire il bicchiere a proprio piacimento, pagando da 4,50 a 7,50 euro. Joho Mallorca è lo stesso marchio quindi propone lo stesso format, ma altrove.

Un servizio simile viene offerto in alcune yogurterie europee self service, dove si serve frozen yogurt proponendolo in refill illimitato: si riempie la coppetta quante volte si vuole. Ed è il servizio che aveva reso famoso all'apertura Sweety Gelato a Roma, col gelato self-service da decorare a proprio piacimento con topping, biscotti e così via.

Oltre alle formule permanenti AYCT, ci sono anche fiere a tema o eventi periodici che si cimentano con questa esperienza, per esempio ai festival del gelato. A giugno scorso c'è stata la serata organizzata al Carpigiani Gelato Museum durante il Gelato Day, mentre è in programma un All you can eat di gelati vegani e senza glutine alla Gelateria Incanto: degustazione Piccola con 4 gusti a 5 euro, grande con 8 gusti a 10 euro e All you can eat, quindi tutti i gusti che si vuole, a 15 euro.

Certo, un'estate senza gelato che estate sarebbe? Ma attenzione alle quantità, soprattutto se diventano uno standard quotidiano: le porzioni fanno la differenza in un'alimentazione sana, bilanciata e controllata. Quindi uno strappo alla regola è consentito senza troppi sensi di colpa, ma senza esagerare.