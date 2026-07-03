I migliori gelati al mondo sono italiani: la classifica di Taste Atlas premia Roma e Firenze

Taste Atlas ha stilato la classifica dei migliori gelati al mondo del 2026, il risultato? Tutte le prime 20 posizioni sono state assegnate a note gelaterie italiane.

Che estate sarebbe senza gelati? Gustosi e freschi, vengono da sempre considerati il simbolo della bella stagione. In giro per il mondo si contano milioni di gelaterie artigianali che propongono i gusti più svariati e originali ma, stando alle opinioni di critici gastronomici ed esperti food, le più buone sarebbero quelle italiane. A darne l'ennesima prova è stata la classifica di Taste Atlas, la guida online dedicata al cibo internazionale, che ha selezionato i migliori gelati del momento. Il dato che non è passato inosservato? A conquistare le prime 20 posizioni sono stati dei nomi italiani.

Il gelato italiano è il più buono al mondo

Taste Atlas ha appena pubblicato la classifica dei migliori gelati al mondo del 2026. Basata sulle recensioni online degli utenti, ha rivelato che gli italiani non hanno assolutamente rivali nel settore. La Gelateria Fatamorgana e la Gelateria dei Gracchi, entrambe a Roma, hanno conquistato i primi due gradini del podio, mentre a completare la top 3 è stata la Gelateria Vivoli di Firenze. Il segreto del successo della prima classificata? Le porzioni generose, la cordialità dei dipendenti e la possibilità di assaggiare i diversi gusti prima di scegliere quelli "definitivi" (tra i sapori più originali offerti ci sono pera e gorgonzola, dobos e ananas e zenzero). La seconda in lista, invece, è nota per il suo spettacolare pistacchio, mentre la terza propone una crema leggendaria.

Da Venezia a Bologna, le migliori gelaterie d'Italia

A seguire nella classifica ci sono note gelaterie di Roma e Firenze che si alternano dalla quarta alla nona posizione, da Gelateria dei Neri a Gelateria Torcé, fino ad arrivare a Gelateria La Carraia, Gelateria I Caruso, Gelateria Perché No e Gelateria Grom. Al decimo posto compare Venezia con Suso Gulatoteca, che propone prodotti artigianali con ingredienti del territorio, mentre al 12esimo c'è La Sorbetteria Castiglione di Bologna e al 17esimo Il Massimo del Gelato di Milano. Insomma, la scelta è davvero incredibilmente variegata per tutti coloro che amano il dessert artigianale simbolo dell'estate: in quanti proveranno una di queste gelaterie durante il loro prossimo viaggio?