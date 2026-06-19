Le migliori gelaterie d’Italia nel 2027 secondo Gambero Rosso: record di Tre Coni per la Lombardia

La Lombardia domina la guida di Gambero Rosso per numero di gelaterie premiate con Tre Coni (ben 13). Seguono Piemonte (10), Emilia Romagna (9) e Lazio (7).

Dieci anni fa erano 300 le gelaterie inserite nella guida del Gambero Rosso: oggi gli indirizzi sono quasi raddoppiati. Infatti nella decima edizione della guida presentata a Napoli oggi, venerdì 19 giugno, se ne contano ben 581, tra cui 80 novità. A Le migliori gelaterie d'Italia nel 2027 ha lavorato la curatrice Pina Sozio, che ha detto: "Testimonia la crescita qualitativa del comparto. Mette in luce professionisti che investono in ricerca, formazione, sostenibilità e valorizzazione dei territori. Il panorama della gelateria italiana appare maturo, consapevole e creativo".

Le 581 gelaterie selezionate sono distribuite in tutt'Italia, selezionate per l'elevata qualità dei loro prodotti: coni e coppette realizzati con maestria e attenzione al dettaglio, che bilanciano tradizione e innovazione, celebrando i sapori italiani e le eccellenze del territorio. L'elenco comprende sia locali che hanno una proposta classica, legati dunque al concetto di piena artigianalità, sia locali più orientati alla sperimentazione, alla ricerca. Rientrano in questa seconda categoria, le gelaterie particolarmente inclusive: quelle che lavorano per migliorare il bilanciamento nutrizionale, che studiano ricette a basso contenuto di zuccheri, che offrono alla clientela prodotti senza lattosio, senza glutine, completamente vegani.

Gambero Rosso ha fatto le sue valutazioni assegnando da uno a tre coni: questi ultimi sono sinonimo di eccellenza assoluta, rappresentano il punteggio più alto. Rientrano in questa categoria 77 gelaterie, numero in crescita rispetto al 2025. Tra le new entry in vetta alla classifica: Papalele (Torino), Gelatina (Genova), Nano Labo (Camalò di Povegliano), Gelateria Da Simone (Noale), Biancamenta (Porto Recanati), Gelaterie Naturale Demetra (Assisi), Il Giubileo (Riccia), Crivella (Sapri), Gelizioso (Sarno), Emilio (Maratea), Liparoti (Trapani).

La Lombardia domina la guida sia per numero di attività recensite che per gelaterie premiate con Tre Coni (ben 13). Seguono numericamente Piemonte (10), Emilia Romagna (9) e Lazio (7). Sono stati assegnati anche premi speciali. The Rag di Atripalda (Avellino), per esempio, ha ricevuto il premio speciale Novità dell'Anno. Si è distinta come realtà giovane e innovativa: la gelateria è guidata da Gian Paolo Capaldo, talento emergente del settore. Premiata anche Eleonora Prinzi della gelateria Ele Gelati e Granite di Lucca, a cui è andato il premio speciale Hiber Gelatiere Emergente. La Gelateria dell'Anno 2027, invece, è la siciliana Santo Musumeci.

Nella guida viene specificato che la selezione è stata effettuata concentrandosi su vari elementi: materie prime, tecniche all’avanguardia impiegate, creatività, standard di pulizia, personale di servizio, ma soprattutto sulla trasparenza. Questa è sia quella legata alla tabella degli ingredienti che alle condizioni del laboratorio, che può fare la differenza. Nei laboratori di nuova generazione le tecnologie permettono anche di avere maggiori accortezze nei confronti dell'ambiente, con enormi risparmi di acqua, riduzione delle emissioni di Co2, autosufficienza energetica: tutti aspetti particolarmente rilevanti oggigiorno.

Le 77 gelaterie premiate con Tre Coni