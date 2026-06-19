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Le migliori gelaterie d’Italia nel 2027 secondo Gambero Rosso: record di Tre Coni per la Lombardia

La Lombardia domina la guida di Gambero Rosso per numero di gelaterie premiate con Tre Coni (ben 13). Seguono Piemonte (10), Emilia Romagna (9) e Lazio (7).
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A cura di Giusy Dente
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Dieci anni fa erano 300 le gelaterie inserite nella guida del Gambero Rosso: oggi gli indirizzi sono quasi raddoppiati. Infatti nella decima edizione della guida presentata a Napoli oggi, venerdì 19 giugno, se ne contano ben 581, tra cui 80 novità. A Le migliori gelaterie d'Italia nel 2027 ha lavorato la curatrice Pina Sozio, che ha detto: "Testimonia la crescita qualitativa del comparto. Mette in luce professionisti che investono in ricerca, formazione, sostenibilità e valorizzazione dei territori. Il panorama della gelateria italiana appare maturo, consapevole e creativo".

Le 581 gelaterie selezionate sono distribuite in tutt'Italia, selezionate per l'elevata qualità dei loro prodotti: coni e coppette realizzati con maestria e attenzione al dettaglio, che bilanciano tradizione e innovazione, celebrando i sapori italiani e le eccellenze del territorio. L'elenco comprende sia locali che hanno una proposta classica, legati dunque al concetto di piena artigianalità, sia locali più orientati alla sperimentazione, alla ricerca. Rientrano in questa seconda categoria, le gelaterie particolarmente inclusive: quelle che lavorano per migliorare il bilanciamento nutrizionale, che studiano ricette a basso contenuto di zuccheri, che offrono alla clientela prodotti senza lattosio, senza glutine, completamente vegani.

Gambero Rosso ha fatto le sue valutazioni assegnando da uno a tre coni: questi ultimi sono sinonimo di eccellenza assoluta, rappresentano il punteggio più alto. Rientrano in questa categoria 77 gelaterie, numero in crescita rispetto al 2025. Tra le new entry in vetta alla classifica: Papalele (Torino), Gelatina (Genova), Nano Labo (Camalò di Povegliano), Gelateria Da Simone (Noale), Biancamenta (Porto Recanati), Gelaterie Naturale Demetra (Assisi), Il Giubileo (Riccia), Crivella (Sapri), Gelizioso (Sarno), Emilio (Maratea), Liparoti (Trapani).

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La Lombardia domina la guida sia per numero di attività recensite che per gelaterie premiate con Tre Coni (ben 13). Seguono numericamente Piemonte (10), Emilia Romagna (9) e Lazio (7). Sono stati assegnati anche premi speciali. The Rag di Atripalda (Avellino), per esempio, ha ricevuto il premio speciale Novità dell'Anno. Si è distinta come realtà giovane e innovativa: la gelateria è guidata da Gian Paolo Capaldo, talento emergente del settore. Premiata anche Eleonora Prinzi della gelateria Ele Gelati e Granite di Lucca, a cui è andato il premio speciale Hiber Gelatiere Emergente. La Gelateria dell'Anno 2027, invece, è la siciliana Santo Musumeci.

Nella guida viene specificato che la selezione è stata effettuata concentrandosi su vari elementi: materie prime, tecniche all’avanguardia impiegate, creatività, standard di pulizia, personale di servizio, ma soprattutto sulla trasparenza. Questa è sia quella legata alla tabella degli ingredienti che alle condizioni del laboratorio, che può fare la differenza. Nei laboratori di nuova generazione le tecnologie permettono anche di avere maggiori accortezze nei confronti dell'ambiente, con enormi risparmi di acqua, riduzione delle emissioni di Co2, autosufficienza energetica: tutti aspetti particolarmente rilevanti oggigiorno.

Le 77 gelaterie premiate con Tre Coni

  1. Aria
    Piemonte
  2. Artico
    Lombardia
  3. Biancamenta
    Marche
  4. Bloom
    Emilia-Romagna
  5. Cappadonia Gelati
    Sicilia
  6. Casa Marchetti
    Piemonte
  7. Chantilly
    Lombardia
  8. Chocolat
    Veneto
  9. Ciacco
    Lombardia
  10. Cremeria Capolinea
    Emilia-Romagna
  11. Cremeria Gabriele
    Campania
  12. Cremeria Santo Stefano
    Emilia-Romagna
  13. Cremeria Scirocco
    Emilia-Romagna
  14. Cremeria Spinola
    Liguria
  15. Di Matteo
    Campania
  16. Dolci Sfizi
    Sardegna
  17. Emilio
    Basilicata
  18. G&co
    Puglia
  19. Gelateria Crivella
    Campania
  20. Gelateria da Simone
    Veneto
  21. Gelateria De' Coltelli
    Toscana
  22. Gelateria della Passera
    Toscana
  23. Gelateria Dondoli
    Toscana
  24. Gelateria Naturale Demetra
    Umbria
  25. Gelateria Naturale Scaldaferro
    Veneto
  26. Gelateria Quattrini
    Marche
  27. Gelaterie Duomo – Il Paradiso del Gelato
    Abruzzo
  28. Gelati Crispini
    Umbria
  29. Gelati d'Antan
    Piemonte
  30. Gelatina
    Liguria
  31. Gelato Cesare
    Calabria
  32. Gelato Contadino
    Lombardia
  33. Gelizioso
    Campania
  34. Gnomo Gelato
    Lombardia
  35. Golosi di Natura
    Veneto
  36. Gretel Factory
    Lazio
  37. I Fenu Gelateria e Pasticceria
    Sardegna
  38. Il Cannolo Siciliano
    Lazio
  39. Il Dolce Sogno
    Lombardia
  40. Il Giubileo
    Molise
  41. Il Teatro del Gelato
    Emilia-Romagna
  42. L' Albero dei gelati
    Lombardia
  43. La Cremeria Vitaro
    Calabria
  44. La Gourmandise
    Lazio
  45. La Pasqualina
    Lombardia
  46. La Tosca
    Piemonte
  47. Liparoti
    Sicilia
  48. Magritte – Gelati al cubo
    Emilia-Romagna
  49. Mara dei Boschi
    Piemonte
  50. Marco Serra Gelatiere
    Piemonte
  51. Maritozzi e Gelato di Barbara e Renato
    Emilia-Romagna
  52. Michel
    Puglia
  53. Mille
    Lombardia
  54. Mokambo Gelateria
    Puglia
  55. Nano Labo
    Veneto
  56. Nivà
    Piemonte
  57. Officine del gusto
    Basilicata
  58. Otaleg!
    Lazio
  59. Ottimo! Buono non basta
    Piemonte
  60. Pallini
    Lombardia
  61. Paolo Brunelli
    Marche
  62. Papalele
    Piemonte
  63. Pasticceria Marisa
    Veneto
  64. Pavé – Gelati & Granite
    Lombardia
  65. Profumo
    Liguria
  66. Sanelli
    Emilia-Romagna
  67. Santo Musumeci
    Sicilia
  68. Sikè Gelato
    Sicilia
  69. Sir Oliver
    Lombardia
  70. Soban
    Piemonte
  71. Stefano Ferrara ? Formaessenza
    Lazio
  72. Stefino
    Emilia-Romagna
  73. Terra Gelato
    Lombardia
  74. Timballo
    Friuli-Venezia Giulia
  75. Tonka
    Lazio
  76. Torcè
    Lazio
  77. Zeno Gelato e Cioccolato
    Veneto
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