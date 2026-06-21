Panifici d’Italia 2027 di Gambero Rosso: record di Tre Pani in Lombardia, premiati Bonci e Longoni
"Il pane non è più soltanto un alimento quotidiano o un prodotto da banco, ma un linguaggio capace di tenere insieme territorio, agricoltura, memoria, ricerca e artigianato" scrive Gambero Rosso. Non a caso, la prestigiosa guida a questo prodotto specifico, così tanto italiano, ha dedicato un premio. Dalla consapevolezza del racconto e della storia che un pezzo di pane si porta dietro, è nata Panifici d'Italia, la classifica dedicata ai migliori indirizzi del Paese. L'edizione 2027 è un viaggio attraverso 550 locali dislocati in tutta la Penisola, con 40 novità e 70 Tre Pani. Così come i Tre Coni sul fronte delle gelaterie, i Tre Pani sono massimo riconoscimento assegnato dalla guida ai panifici.
Il premio celebra un'eccellenza italiana, un prodotto che è molto legato anche alle tradizioni regionali: ci sono tipicità che variano da Nord a sud del Paese. Il pane cambia a seconda della farina con cui viene realizzato, dentro c'è il lavoro di chi coltiva il grano, chi lo macina, chi lo impasta, chi lo cuoce, tante professionalità impiegate: una vera e propria filiera.
Questo modello produttivo si sta evolvendo per adattarsi ai cambiamenti climatici, alle nuove esigenze nutrizionali, alle condizioni del territorio, sempre nel rispetto del legame tra panificatori e agricoltori. Oggi molti panifici lavorano con farine biologiche, grani locali, lievito madre vivo, lunghe fermentazioni, con un occhio alla biodiversità agricola e alla sostenibilità, senza togliere identità ai pani, nel rispetto delle antiche ricette tradizionali tramandate ma al tempo stesso limitando gli sprechi.
"Quello che accomuna i 550 panifici selezionati è la consapevolezza che il pane non sia soltanto qualcosa da vendere, ma un elemento culturale capace di raccontare territori, economie locali e comunità" si legge nella guida.
I premi speciali di Panifici d'Italia 2027
Gambero Rosso ha assegnato il premio Panificio dell'anno a Pezz de Pane di Frosinone, di Roberta Pezzella: "Il suo lavoro unisce tecnica, ricerca e identità territoriale, attraverso pani realizzati con farine biologiche e diversi lieviti madre utilizzati in funzione delle specifiche lavorazioni". Premio Panificatore emergente a Massimo Ingegni di Ingrano Forno Artigianale, a Mercatello sul Metauro, nelle Marche: il suo panificio è un progetto che punta alla valorizzazione del territorio, basato su farine biologiche di filiera e rapporti diretti con i produttori locali. Novità dell’anno è Le Lucciole di Lucca, la piccola bottega aperta da Giulia Foppoli, anche lei molto proiettata alla sostenibilità, a una produzione calibrata con grande attenzione alle materie prime. Il premio Pane e territorio è di Ilo – Pane Pensiero di Vercelli, il progetto di Luca Giannino. Non mancano i riconoscimenti ai grandi nomi della panificazione italiana, celebrati col premio Panificatori che hanno fatto la storia – Premio 40 anni Gambero Rosso: Gabriele Bonci, Davide Longoni, Ezio Marinato ed Eugenio Pol. Con la loro visione e il loro talento "hanno contribuito a cambiare il modo di pensare il pane in Italia, restituendo centralità alle farine, alle fermentazioni, ai grani e alla figura del panificatore come artigiano consapevole".
Panifici migliori d'Italia premiati da Gambero Rosso con Tre Pani
- Antica Forneria Molettieri
Campania
- Antico Forno Roscioli
Lazio
- Cerere – L' Atelier del Pane
Lombardia
- Crosta
- Cuore di Pane Bio
Piemonte
- Davide Longoni Pane
Lombardia
- Farina del mio sacco
Abruzzo
- Ficini
Piemonte
- Foorn
Campania
- Forno Biancuccia
Sicilia
- Forno Del Mastro
Lombardia
- Forno Sammarco
Puglia
- Forno Veneziano
Veneto
- Francesco Arena Mastro Fornaio
Sicilia
- Førma bakery
Abruzzo
- GRANO – Fornai in Fermento
Piemonte
- Grazioli
Lombardia
- Grigoris The Bakery
Veneto
- Il Fornaio Fratelli Zenatti dal 1979
Veneto
- Il Forno di Calzolari
Emilia-Romagna
- Il Forno di Lambrate
Lombardia
- Il Pane di Maurizio Sarioli
Lombardia
- Il Posto di Follador
Friuli-Venezia Giulia
- Il Toscano
Puglia
- Kentos – Il Pane dei Centenari
Sardegna
- L' Arte del Grano
Calabria
- L' Assalto ai Forni
Marche
- La Butega ad Franton
Emilia-Romagna
- La Francesina Boulangerie
Campania
- Le Coin du Pain
Valle d'Aosta
- LePolveri – panificio diurno
Lombardia
- Lievitamente
Toscana
- Lievito Francesco Arnesano
Lazio
- Luca Scarcella
Piemonte
- Lula – Pane e Dessert
Puglia
- Madriga
Sardegna
- Malafronte
Campania
- Mamm Pane, Vino e Cucina
Friuli-Venezia Giulia
- Marcarino Roddino
Piemonte
- Marinato
Veneto
- Martinez
Sicilia
- Mauro Petronella Bakery
Puglia
- Mercato del Pane
Abruzzo
- Nel Nome del Pane Cappelletti & Bongiovanni
Emilia-Romagna
- Pagna – Panificio Artigianale
Friuli-Venezia Giulia
- Pandefrà
Marche
- Pane e Pace
Basilicata
- Panequaglia
Veneto
- Panetteria Fagnola dal 1923
Piemonte
- Panetteria Ribotta
Piemonte
- Panetteria Rio dal 1929
Lombardia
- Panificio Bonci
Lazio
- Panificio Moderno
Trentino Alto Adige
- Panificio Guccione
Sicilia
- Panificio Marè
Lazio
- Panificio Settecroste
Puglia
- PBread Natural Bakery
Sardegna
- Perino Vesco
Piemonte
- Pezz de Pane
Lazio
- Renato Bosco Cruncheria
Veneto
- Spacciagrani – Forno indipendente
Puglia
- Spoto Bakery – Voglia di Pane
Piemonte
- Tilde Forno Artigiano
Lombardia
- Tocio di Giulia Busato
Veneto
- Tondo Forno Radicale
Lombardia
Punteggio
- Triticum Micropanificio Agricolo
Lazio
- Tulipane
Lazio
- Vulaiga
Piemonte
- Zampa Forno Etico
Lazio