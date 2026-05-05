Estate 2026, quali sono le migliori acque per la balneazione in Italia secondo l’Arpa

Costiera Amalfitana

L’estate è ormai alle porte e come ogni anno torna puntuale la domanda su dove si trovi il mare più pulito d’Italia, una ricerca che si basa su dati scientifici ben precisi. A fornire il quadro più attendibile è il sistema delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, le ARPA, che monitorano in modo costante lo stato di salute delle acque di balneazione lungo tutte le coste italiane. I risultati, aggiornati ogni anno, restituiscono una mappa dettagliata che premia molte aree della Penisola, dal Nord al Sud, confermando come la qualità del mare italiano sia mediamente elevata, con punte di eccellenza distribuite tra Adriatico, Tirreno e Ionio. Se sono già emerse le eccellenze della Liguria, non mancano di certo quelle del Veneto, Lazio, Calabria e altre regioni.

Come vengono classificate le acque per la balneazione

La qualità delle acque viene definita attraverso un sistema di monitoraggio rigido, stabilito a livello europeo e recepito dalla normativa italiana, che si basa su analisi effettuate durante l’intera stagione balneare. Le ARPA regionali prelevano campioni con cadenza regolare negli stessi punti, costruendo serie di dati che permettono di valutare non solo la situazione immediata, ma anche l’andamento nel tempo. Il cuore della classificazione riguarda soprattutto i parametri microbiologici, in particolare la concentrazione di Escherichia coli ed enterococchi intestinali, batteri che indicano contaminazione fecale e quindi la possibile presenza di agenti patogeni. Accanto a questi valori, vengono osservati anche elementi di natura chimica e fisica, come la trasparenza dell’acqua, la presenza di eventuali sostanze inquinanti e fenomeni anomali. Sulla base dei risultati raccolti negli ultimi quattro anni, ogni tratto di costa viene classificato in quattro categorie, eccellente, buona, sufficiente e scarsa. La classe eccellente indica acque con livelli di contaminazione molto bassi e stabili nel tempo, mentre le categorie inferiori segnalano situazioni che richiedono maggiore attenzione o interventi di risanamento. Questo sistema, oltre a garantire un’informazione trasparente ai cittadini, rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela ambientale e la gestione sostenibile delle coste.

Veneto

Il Veneto si conferma anche per il 2026 tra le regioni con acque di balneazione affidabili, grazie al monitoraggio costante di Aepav. I dati più recenti disponibili si basano in larga parte sui rilievi del 2025, che mostrano come 163 acque di balneazione, su un totale di 174 acque esaminate, siano risultate di qualità eccellente. La totalità delle acque risulta balneabile e solo una minima parte presenta criticità temporanee, generalmente legate a eventi meteorologici intensi o a apporti fluviali. A Jesolo, tutte le acque rientrano stabilmente nella classe più alta grazie a valori microbiologici molto bassi.

Jesolo

Anche Caorle, soprattutto nell’area di Levante, rappresenta un punto di riferimento per la balneazione, con condizioni che si mantengono eccellenti per più stagioni consecutive. Più a sud, Chioggia Sottomarina registra parametri generalmente molto buoni, con classificazioni elevate nella maggior parte dei punti di campionamento. Si tratta di risultati che riflettono non solo la qualità delle acque, ma anche un sistema di controllo continuo, che integra analisi microbiologiche e osservazioni ambientali, permettendo interventi tempestivi in caso di anomalie e garantendo una balneazione sicura lungo tutta la costa.

Caorle

Emilia-Romagna

Anche l’Emilia-Romagna presenta un quadro complessivamente positivo per la qualità delle acque di balneazione, confermato dai monitoraggi di Arpae. Secondo i dati aggiornati per il 2026 le acque considerate eccellenti sono 82, buone 15 e sufficiente solo una. A Rimini, soprattutto nelle aree più a sud del litorale, le acque raggiungono frequentemente la classificazione eccellente, così come a Ravenna. Anche Riccione rappresenta un esempio consolidato, con valori microbiologici generalmente molto bassi e stabili nel tempo e quasi la totalità delle acque classificate come eccellenti.

Ravenna

Lazio

Il monitoraggio svolto da Arpa Lazio, i cui dati più aggiornati disponibili sono per il 2026, evidenzia una percentuale d’eccellenza del 93%. Tra i migliori comuni spicca Fiumicino, dove tutte le acque sono classificate come eccellenti, ma anche Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli, Nettuno, Roma, Santa Marinella hanno ricevuto il 100% delle aree classificate come eccellenti.

La vista sul litorale di Fiumicino

Puglia

La Puglia è una delle regioni con il più alto numero di acque classificate come eccellenti. Lungo gran parte dei circa 800 chilometri di costa, le analisi microbiologiche mostrano valori molto bassi e costanti, segno di un equilibrio ambientale incredibile. Tra le eccellenze più note spiccano le spiagge del Salento, in particolare lungo il litorale di Pescoluse, spesso chiamata le Maldive del Salento, dove le acque rientrano quasi sempre nella classe più alta. Anche Otranto si distingue per la qualità costante del suo mare, soprattutto nei tratti a sud della città, caratterizzati da acque limpide e controlli conformi. Più a nord, Vieste rappresenta uno dei punti di riferimento del Gargano, con numerose spiagge che mantengono livelli eccellenti durante tutta la stagione balneare.

Baia dei Turchi, Salento

Calabria

La Calabria ha analizzato 649 punti sulla propria costa e presenta una percentuale del 97% di acque balneabili, con una netta prevalenza di siti considerati eccellenti. Tra le aree più suggestive spicca la Costa degli Dei, in particolare il litorale di Tropea, dove le acque rientrano nella classificazione più alta grazie alla qualità ambientale del territorio. Anche Capo Vaticano è tra le eccellenze regionali, con tratti di mare particolarmente limpidi. Infine, Roccella Ionica si distingue per la continuità dei risultati positivi, con numerosi punti di campionamento che rientrano nella categoria eccellente.

Tropea, Costa degli Dei, Calabria

Sardegna

Le acque di balneazione in Sardegna sono eccellenti, con oltre il 98% delle 664 stazioni monitorate da Arpas nel 2025 conformi agli standard di qualità. I punti sono distribuiti in 68 comuni costieri, con particolare concentrazione nella provincia di Sassari, dove ce ne sono ben 308. Tra le aree simbolo della qualità sarda spicca la Costa Smeralda, dove le acque mantengono standard eccellenti in modo costante. Infine, anche l’acqua di balneazione La Pelosa a Stintino Sassari è stata classificata di qualità assolutamente eccellente, così come quella di Porto Faro.